Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat cu câteva zile înainte

Sergiu Opaeț, directorul școlii gimnaziale ”Ion Creangă” din satul Teleșeu, a murit la vârsta de 35 de ani. Profesorul se confrunta cu grave probleme de sănătate, iar cu doar puțin timp înainte de a înceta din viață a transmis un mesaj tulburător pe o rețea de socializare.

Sergiu Opaeț, directorul școlii gimnaziale ”Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Republica Moldova, a murit în urmă cu 3 zile, însă decesul său este și acum învăluit în mister. Profesorul a încetat din viață la vârsta de 35 de ani din cauza unor probleme grave de sănătate.

Moartea profesorului Sergiu Opaeț este învăluită în mister

În ultimele sale zile din viață, profesorul a fost internat la Institutul de Pneumologie ”Chiril Draganciuc”. De pe patul de spital, Sergiu Opaeț postase un mesaj tulburător în care mărturisește că dorința de a excela din toate punctele de vedere, problemele și viața încărcată și-au spus cuvântul asupra sănătății sale.

„M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate. Știți ce… i-a mai duceți-vă voi **** cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu într-un final lupți pentru 5 minute din viața ta”, a scris tânărul director de pe patul de spital.

În urma decesului, în spațiul public au început să apară mai multe speculații despre cauzele morții acestuia, una dintre ele fiind legată de o posibilă suprasolicitare a profesorului. În acest sens, Dan Perciun, Ministrul Educației din Republica Moldova a oferit o declarație publică în care subliniază faptul că profesorul a murit din cauza unor probleme grave de sănătate, nicidecum din cauza epuizării profesionale.

„Eu știu motivele decesului, dar având în vedere că este o situație sensibilă, divulgarea nemijlocită a acestora poate fi făcută doar de către familie. E vorba de o maladie, nu de suprasolicitare sau aspecte legate de volumul de muncă. Este adevărat că, în general, în sistem avem o problemă cu arderea profesională, însă în acest caz vorbim despre probleme grave de sănătate, de lungă durată, care au avut un caracter complicat și au dus la această situație nefericită”, a precizat ministrul.

Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”

Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila