Acasă » Știri » Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila

De: Denisa Iordache 28/10/2025 | 17:22
Ștefan Sînpetru a murit. Sursă: Facebok

Este doliu în lumea administrației publice și medicale! Ștefan Sînpetru, managerul spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Brăila s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Bărbatul se lupta cu o boală nemiloasă. Află în articol!

Colegii săi de la Spitalul de Pneumoftiziologie au dat vestea tristă în ziua de luni, 27 octombrie. Ștefan Sînpetru a pierdut lupta chiar în secția de Terapie Intensivă a spitalului pe care îl conducea de peste un deceniu.

„Cu profundă tristețe și regret, colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila anunță trecerea în neființă a domnului Ștefan Sînpetru, manager al instituției noastre.

Ne vom aminti întotdeauna de el, nu doar ca de un manager competent și responsabil, ci și ca de un om generos, cald și înțelegător, care a inspirat echipa și a promovat valori de profesionalism, respect și solidaritate.

Colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați și își exprimă recunoștință pentru contribuția sa remarcabilă la viața instituției noastre. Odihnească-se în pace și lumină!”, au transmis colegii regretatului.

Vestea tragică i-a șocat și îndurerat pe toți cei care au avut ocazia să îl cunoască pe Sînpetru. Bărbatul a lăsat în urmă o soție și un copil, distruși de durere.

Apropiații lui au transmis mai multe mesaje în mediul online, în amintirea lui:

„Asociația Spitalelor Publice (ASP) anunță cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice a colegului și membru fondator al ASP, Ștefan Sînpetru – un om de o noblețe sufletească, un profesionist dedicat și un sprijin real pentru comunitatea medicală.

Prin activitatea sa, Ștefan Sînpetru a contribuit cu devotament, înțelepciune și echilbru la dezvoltarea și consolidarea proiectelor ASP, rămânând în amintirea noastră ca un exemplu de omenie, seriozitate și respect față de oameni și valori. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în lumina Sa cea veșnică.”, a transmis Asociația Spitalelor Publice pe Facebook.

