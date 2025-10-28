Ultimele cuvinte ale medicului Ștefania Szabo. Tânăra de 37 de ani a avut probleme vizibile în exprimare

Este doliu în Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă în această dimineață. Nimic nu a prevestit tragedia. Femeia s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Cu doar o zi înainte să moară, Ștefania a participat la o conferință cu presa, la finalul căreia a ținut un discurs în fața jurnaliștilor.

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă. Mai avea doar 2 ore până ieșea din gardă, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă.

„Pentru că alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă, moment în care a găsit-o fără viață”, a povestit managerul spitalului.

Ultimele cuvinte ale medicului Ștefania Szabo

Nimic nu a prevestit tragedia. Luni, cu doar o zi înainte să moară, Ștefania Szabo a fost prezentă la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău. În imaginile surprinse în cadrul evenimentului, se observă că femeia era într-o formă bună, pozitivă și părea sănătoasă.

Acesta a apărut cu zâmbetul pe buze, iar la finalul evenimentului, când oficialii au răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți, Ștefania Szabo a fost cea care a prezentat punctul de vedere al Spitalului Județean referitor la recentele acuzații, în cazul bebelușului de două luni (mămica a acuzat echipa de la Pediatrie Buzău).

Ștefania Szabo a abordat subiectul cu profesionalism și chiar a fost îngăduitoare cu jurnaliștii, care nu erau încă pregătiți să înregistreze răspunsul. A trecut peste micul incident cu zâmbetul pe buze. Totuși, părea că femeia avea mici probleme de concentrare și se mai încurca în răspunsul oferit. Poate de la emoții, poate de la oboseală, medicul făcea mici pauze în discurs. Cert este că nimeni nu se aștepta ca, la doar câteva ore diferență, aceasta să se stingă din viața.

„Aici pot să vă răspund eu. Conducerea Spitalului Județean a avut astăzi o discuție cu toți medicii din secția de Pediatrie. Noi am dat un comunicat de presă inclusiv sâmbătă, în momentul în care a apărut acea postare pe Facebook. Țin să menționez că, pe secție, mămica nu a fost recalcitrantă, nu au existat discuții cu personalul medical, nu a avut anumite revendicări. Nu s-a întâmplat nimic. Timpii de așteptare au fost chiar foarte mici. Pacienta a fost internată la o oră de la prezentare. I s-au administrat tratamente antialergice, antipiretice și s-a inițiat și tratament cu antibiotic de spectru larg. Urma ca în ziua cealaltă, în momentul în care pacienta era afebrilă, să facă consultul de neurologie pediatrică la București. Știe toată lumea, la noi în Buzău nu există neurologie pediatrică și atunci s-a solicitat un consult la București, care a fost acceptat. De aceea a și trebuit să așteptăm acel moment al consultului. Transferul pacientului nu se impunea pentru că nu a fost în niciun moment un pacient instabil hemodinamic care să desatureze, care să necesite terapie intensivă nici la noi, nici la București”, a declarat Ștefania Szabo.

Pentru moment, nu se cunosc cauzele exacte ale decesului. Medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Foto: Facebook