Incidentul care a marcat-o pe Ștefania Szabo, medicul găsit mort în Spitalul de Urgență Buzău. A fost atacată de un coleg, în timpul unei operații

De: Anca Chihaie 28/10/2025 | 11:44
Incidentul care a marcat-o pe Ștefania Szabo, medicul găsit mort în Spitalul de Urgență Buzău. A fost atacată de un coleg, în timpul unei operații
Ștefania Szabo/ Foto: Facebook
În Spitalul Județean de Urgență Buzău a avut loc o tragedie care a zguduit comunitatea medicală și întreaga țară. Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al unității, a fost găsită fără viață marți dimineață, în Camera de Gardă a spitalului. Moartea sa prematură, la doar 37 de ani, a generat un val de reacții.

Pe lângă recunoașterea profesională de care se bucura, cariera Ștefaniei Szabo a fost marcată și de un incident extrem de grav care a avut loc cu câțiva ani în urmă. În timpul rezidențiatului, atunci când se afla în ultimul an de pregătire în chirurgie, doctorița a fost implicată într-o situație tensionată în sala de operații.

Incidentul care a marcat-o pe Ștefania Szabo

În cadrul unei intervenții asupra unei paciente în vârstă de 86 de ani, cu tumoare de colon și hepatită C, tensiunile din echipa medicală au escaladat, culminând cu un atac fizic din partea unui coleg senior. Incidentul a implicat-o atât pe ea, cât și pe un alt medic, iar rănile provocate au necesitat îngrijiri medicale. Evenimentul a fost reclamat oficial, fiind documentat de mai mulți medici și rezidenți prezenți în acea perioadă.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a transmis medicul Ştefania Szabo în plângerea pe care a înaintat-o conducerii spitalului.

Potrivit anchetei Parchetului, colegul vizat a folosit în mod neadecvat instrumente chirurgicale, provocând leziuni colegilor săi, ceea ce a transformat o intervenție medicală de rutină într-un moment extrem de tensionat și periculos. Incidentul, deși petrecut acum câțiva ani, a rămas un punct sensibil în parcursul profesional al Ștefaniei Szabo, care a continuat să își dedice viața profesiei.

”În fapt, s-a reţinut că, la data de 06.03.2020, aflându-se la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, în timp ce efectua o intervenţie chirurgicală asupra unei paciente, în calitate de medic chirurg la Secţia Chirurgie II din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpatul a adresat injurii şi expresii jignitoare medicilor din cadrul echipei operatorii.

Pe parcursul intervenţiei chirurgicale, inculpatul a înţepat cu electrocauterul scos din plaga pacientei un medic din echipa operatorie, provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale ”, a transmis Parchetul.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, găsit mort în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

CE TRATAMENT AR FI URMAT MEDICUL ȘTEFANIA SZABO, DIRECTOR AL SPITALULUI JUDEȚEAN BUZĂU. DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE DECESUL EI

