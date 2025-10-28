Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă

Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a zguduit comunitatea medicală. Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al unității sanitare, a fost găsită fără viață în camera de gardă marți dimineață, în jurul orei șase.

Descoperirea a fost făcută de un coleg, care a intrat în cameră după ce a observat că alarma telefonului doctoriței suna continuu, fără să fie oprită. Femeia tocmai împlinise 37 de ani pe 1 octombrie și ocupa funcția de director al spitalului din 2021.

Cauza morții medicului Ștefania Szabo

În această dimineață, dr. Szabo se afla în ultima parte a turei de gardă, mai avea aproximativ două ore până la finalul programului, însă nu a mai apucat să se întoarcă acasă.

Colegii care au descoperit decesul au declarat că aceasta părea în formă bună cu doar o zi înainte, participând la inaugurarea unui nou pavilion al spitalului și implicându-se activ în activitățile medicale și administrative. În interacțiunile cu presa locală din zilele anterioare, Ștefania Szabo se arăta pozitivă și atentă la problemele pacienților, dând impresia unei persoane energice și implicate.

O primă ipoteză legată de decesul său vizează epuizarea fizică și stresul acumulat în timp. Funcția de director medical presupune responsabilități uriașe, decizii critice și gestionarea zilnică a situațiilor de urgență, ceea ce poate genera un nivel ridicat de presiune. Colegii ei susțin că mulți se află în burnout, dar că nimeni nu le întinde și lor o mână de ajutor.

Efortul constant și oboseala cronică ar fi putut contribui la cedarea inimii, chiar și la o vârstă relativ tânără. În același timp, medicii din comunitate atrag atenția asupra faptului că profesia medicală implică un stres continuu, iar epuizarea poate avea consecințe grave asupra sănătății, chiar și în cazul celor mai dedicați profesioniști.

