Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții”

România este din nou în doliu după dispariția fulgerătoare a doctoriței Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Avea doar 37 de ani și și-a găsit sfârșitul acolo unde și-a petrecut întreaga viață, în spital. Mesajul transmis de Colegiul Medicilor a emoționat o țară întreagă.

Dimineața de marți a adus o veste care a înghețat inimile tuturor cadrelor medicale din România. Chirurgul Ştefania Szabo, unul dintre medicii respectați ai Buzăului, a fost găsită fără viață chiar în camera de gardă, locul în care și-a petrecut atâtea nopți salvând oameni.

Mesaj sfâșietor de adio

Colegiul Medicilor din România a reacționat prompt, cu un mesaj emoționant. O dispariție fulgerătoare, care ridică din nou semne de întrebare despre epuizarea și stresul uriaș din sistemul medical românesc.

„Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, începe mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.

„Şi medicii au limite!” – strigătul de durere al colegilor

Reprezentanţii Colegiului Medicilor au tras un semnal de alarmă dureros.

„Dincolo de halat e un suflet, o mamă, o fiică, un tată, o bunică sau un bunic, un om care respiră aceeaşi oboseală, acelaşi stres, aceleaşi temeri.”, au declarat reprezentanții instituției medicale.

În același mesaj, CMR a vorbit despre nevoia urgentă de a proteja sănătatea celor care ne salvează zi de zi. Un mesaj care a lovit în plin o realitate pe care prea puțini o spun cu voce tare.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa – la propriu – pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.

O moarte care ar trebui să schimbe ceva

Tragedia tinerei doctorițe a stârnit valuri de emoție pe rețelele sociale. Colegi, pacienți și oameni din toată țara au transmis mesaje de condoleanțe și revoltă. Moartea Ştefaniei Szabo nu este doar o pierdere personală pentru cei care au cunoscut-o, ci și un semnal tragic al unui sistem care își epuizează propriii salvatori.

