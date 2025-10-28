Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții”

România este din nou în doliu după dispariția fulgerătoare a doctoriței Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Avea doar 37 de ani și și-a găsit sfârșitul acolo unde și-a petrecut întreaga viață, în spital. Mesajul transmis de Colegiul Medicilor a emoționat o țară întreagă.
Dimineața de marți a adus o veste care a înghețat inimile tuturor cadrelor medicale din România. Chirurgul Ştefania Szabo, unul dintre medicii respectați ai Buzăului, a fost găsită fără viață chiar în camera de gardă, locul în care și-a petrecut atâtea nopți salvând oameni.
Colegiul Medicilor din România a reacționat prompt, cu un mesaj emoționant. O dispariție fulgerătoare, care ridică din nou semne de întrebare despre epuizarea și stresul uriaș din sistemul medical românesc.
„Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, începe mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.
Reprezentanţii Colegiului Medicilor au tras un semnal de alarmă dureros.
„Dincolo de halat e un suflet, o mamă, o fiică, un tată, o bunică sau un bunic, un om care respiră aceeaşi oboseală, acelaşi stres, aceleaşi temeri.”, au declarat reprezentanții instituției medicale.
În același mesaj, CMR a vorbit despre nevoia urgentă de a proteja sănătatea celor care ne salvează zi de zi. Un mesaj care a lovit în plin o realitate pe care prea puțini o spun cu voce tare.
„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa – la propriu – pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.
Tragedia tinerei doctorițe a stârnit valuri de emoție pe rețelele sociale. Colegi, pacienți și oameni din toată țara au transmis mesaje de condoleanțe și revoltă. Moartea Ştefaniei Szabo nu este doar o pierdere personală pentru cei care au cunoscut-o, ci și un semnal tragic al unui sistem care își epuizează propriii salvatori.
