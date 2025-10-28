Acasă » Știri » Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 14:32
O veste tragică a îndoliat lumea medicală din Buzău. Medicul chirurg, Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare chiar în Camera de Gardă. Avea doar 37 de ani pe care îi împlinise recent, pe data de 1 octombrie 2025, și avea o carieră promițătoare în față. Colegii, prietenii și cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și nu își pot explica de ce s-a întâmplat acest lucru.

Tragedia s-a petrecut în incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău, acolo unde Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, iar moartea ei fulgerătoare a lăsat un gol imens în rândul familiei și al celor care au cunoscut-o.

Ștefania intrase în gardă luni dimineața și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Colegii doctoriței au mărturisit că aceasta se plângea constant că este obosită și se gândea chiar să demisioneze.

Medicul chirurg se odihnea în Camera de Gardă de pe secția Chirurgie. Descoperirea tragică s-a făcut în momentul în care alarma îi suna încontinuu, iar un angajat al secției a intrat în încăpere să vadă ce se întâmplă. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

După moartea Ștefaniei, la spital s-a ținut și un moment de reculegere.

„Există o presiune enormă și eu vă simt în fiecare zi că sunteți obosiți, că sunteți terminați, că vi se pune o presiune gratuită din partea, și aici nu mă refer la cazul de la pediatrie, ci de la comunitatea în sine, pentru că nu mai există omenie. Nouă ni se cere empatie, dar nu ni se răspunde cu omenie”, a mărturisit Sorin Pătrașcu, managerul spitalului.

De asemenea, colegii doctoriței au mărturisit că a fost o tragedie ce s-a întâmplat și că femeia de 37 de ani s-a gândit de multe ori să demisioneze.

 „Trebuie să înțelegem că trebuie să ne ajutăm între noi. Dacă exista cineva acolo care putea face transferul trebuia să nu o mai cheme de acasă. Deci plângea și o simțeam că nu mai poate, a fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia.”

„Este o pierdere atât pentru colectiv, pentru întreaga cominitate cât și pentru noi toți. Regret absolut tot ce s-a întâmplat”, au spus colegii medicului chirurg.

