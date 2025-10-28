Acasă » Știri » Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”

Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde"

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 14:06
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo /Foto: Facebook
Comunitatea din Buzău este în stare de șoc după moartea subită a Ștefaniei Szabo. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău s-a stins din viață la vârsta de numai 37 de ani. Acum, întreaga comunitate o plânge. Ștefania era implicată în numeroase activități, iar cei care au cunoscut-o nu își pot reveni. Chiar și primarul din Buzău are numai cuvinte de laudă la adresa ei și acum îi deplânge moartea.

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă. Mai avea doar 2 ore până termina tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă.

Primarul Buzăului, despre medicul Ștefania Szabo

Moartea medicului Ștefania Szabo de la Spitalul Județean a provocat un șoc pentru întreaga comunitate din Buzău. Printre cei care și-au exprimat surprinderea și regretul față de tristul eveniment este și primarul Constantin Toma.

Ștefania Szabo era colegă de partid cu actualul primar, fiind și ea membră PSD. Constantin Toma are numai cuvinte de laudă la adresa acesteia și spune că femeia avea inițiativă și era prezentă la toate evenimentele, cele din partea medicală și nu numai. Se implica în comunitate și reușise să câștige simpatia tuturor.

„E o tragedie pentru Buzău. Noi, aici, avem un singur spital, Spitalul Județean. Oamenii de aici sunt extrem de tracasați, avem medici lipsă. E o tragedie pentru comunitatea medicală și pentru municipiul Buzău. Ștefania se impusese și prin voie bună, activități medicale, își făcuse un nume în Buzău, la un an fusese promovată.

E o moarte subită și ciudată. Cum să mori la 37 de ani? Sunt convins că acest super stres a contribuit la asta. Nimeni nu știe să fi fost bolnavă. Tot timpul, această femeie era veselă, participa la toate evenimentele, inclusiv la cele din partea medicală și nu numai. Ea se impusese inclusiv in comunitatea buzoiană ca un om de nădejde”, a declarat Constantin Toma, primarul din Buzău.

Cu ce avere a rămas medicul Ștefania Szabo după divorțul cu scandal de fostul soț. O parte era moștenită

Colegele medicului Ștefania Szabo rup tăcerea! În ce stare o vedeau ore în șir la muncă: „Am rugat-o să meargă acasă”

Foto: Facebook

