Ce gest au făcut colegii medicului Ștefania Szabo, după ce au găsit-o moartă în Spitalul Județean Buzău. Imaginile sunt dureroase!

Vestea cutremurătoare că doctorița de 37 de ani, Ștefania Szabo – cunoscută pentru profesionalismul și devotamentul ei, a fost găsită fără suflare în această dimineață la Spitalul din Buzău a întristat o țară întreagă. Trupul fără viață a fost găsit de unul dintre colegii ei, în Camera de Gardă. Cadrele medicale au făcut un gest emoționant în urmă cu puțin timp în memoria ei.

Medicul, care activa în cadrul Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, își începuse tura în seara precedentă, urmând să o finalizeze la ora 8 dimineața. Ultima consultație a fost efectuată în jurul miezului nopții, iar câteva ore mai târziu, în jurul orei 6:00, un coleg a observat că telefonul ei suna neîncetat. Când a intrat în salon, au găsit-o fără semne vitale.

Medicii și personalul spitalului sunt profund marcați de pierderea colegei lor. Aceasta era cunoscută drept un profesionist dedicat, care făcea cel puțin șapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea curentă din spital. Colegii cred că oboseala acumulată și suprasolicitarea ar fi putut contribui la tragicul sfârșit. Ștefania Szabo se alăturase echipei Spitalului Județean în anul 2020, fiind nu doar medic chirurg, ci și director medical al unității.

Moment de reculegere pentru Ștefania Szabo

În semn de respect și durere, în această dimineață, în fața spitalului, a fost organizat un moment de reculegere pentru Ștefania Szabo la care au participat toate cadrele medicale, alături de conducerea instituției. S-a vorbit colegilor despre realitatea dură a sistemului medical, despre epuizarea profesională și fenomenul de burnout care afectează tot mai mulți medici.

A fost transmis un apel emoționant la solidaritate și la conștientizarea pericolelor suprasolicitării, subliniind că tragedii de acest fel ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru viitor, că epuizarea este un lucru obișnuit în acest domeniu.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui pus mai mult accent din partea autorităților pe decelarea acestui burnout, pentru că el există, chiar dacă ei nu vor să-l recunoască. Vă pot spune că, la toate spitalele din țară, o gardă începe la ora 14:00 și se termină a doua zi la ora 08:00. Această gardă e prelungită cu programul normal al medicului de 7 ore și, după finalul gărzii, iarăși programul lui de 7 ore. Este un semnal de alarmă. Iată că am ajuns, din păcate, să se confirme ce am spus de-a lungul timpului printr-un eveniment tragic. E important să înțelegem când nu mai putem, să spunem că suntem obosiți. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a spus una dintre colegele Ștefaniei Szabo.

