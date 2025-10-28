Acasă » Știri » Colegele medicului Ștefania Szabo rup tăcerea! În ce stare o vedeau ore în șir la muncă: „Am rugat-o să meargă acasă”

De: Anca Chihaie 28/10/2025 | 14:00
Noi detalii despre viața Ștefaniei Szabo, medicul găsit fără viață în Spitalul Județean Buzău, ies acum la iveală. Iată ce au declarat colegele acesteia!

Cazul morții Ștefaniei Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, continuă să provoace emoție și tristețe în rândul colegilor și al comunității medicale. În timp ce ancheta privind circumstanțele decesului este în plină desfășurare, ies la iveală informații despre viața personală a acesteia, care conturează un tablou al unei femei puternice, dar aflate sub o presiune constantă în ultimele luni.

Potrivit apropiaților, medicul trecea printr-o perioadă dificilă pe plan personal, după ce în prima parte a anului 2025 a încheiat o căsnicie care durase câțiva ani. Divorțul, deși încheiat amiabil, a fost urmat de o serie de proceduri legale pentru partajul bunurilor comune și de solicitarea de a reveni la numele de fată. Aceste aspecte, aparent minore pentru un observator din afară, au adăugat un strat suplimentar de stres într-o viață deja suprasolicitată de responsabilități profesionale.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele.

Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri și am rugat-o să meargă acasă, să-și vadă și de sănătatea dumneaei. A spus „nu, eu rămân aici că am treabă, trebuie să intru în sală”! Va aparține întotdeauna acestui spital”, a spus o colegă a doctoriței decedate.

Ștefania Szabo nu își lua timp liber

În tot acest timp, Ștefania Szabo a continuat să-și desfășoare activitatea cu aceeași rigoare și pasiune care o consacraseră. În calitate de director medical, era implicată în decizii complexe, coordona echipe și gestiona numeroase situații de urgență.

Colegii spun că rar își lua o pauză, chiar și atunci când oboseala devenea vizibilă. Din dorința de a nu-și dezamăgi pacienții și echipa, a ales să rămână mereu activă, în ciuda semnelor evidente de epuizare.

În ultimele luni, medicul se confrunta cu simptome clare de burnout. Programul intens, nopțile nedormite și presiunea deciziilor zilnice i-au afectat starea de sănătate. Cu toate acestea, din simțul datoriei și din devotament pentru meserie, nu a considerat că își poate permite o perioadă de repaus.

Ultimele cuvinte ale medicului Ștefania Szabo. Tânăra de 37 de ani a avut probleme vizibile în exprimare

