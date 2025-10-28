Ce mari pasiuni ar fi avut medicul Ștefania Szabo. Era cea mai bucuroasă când putea vorbi despre ele

Ștefania Szabo a încetat din viață după o gardă, lăsând în urmă colegi, familie și prieteni profund îndurerați. Ea era apreciată de toată lumea pentru profesionalismul, devotamentul și dăruirea cu care își desfășura activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, fiind respectată atât de pacienți, cât și de colegi. În afara sferei profesionale, avea mai multe pasiuni.

Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost găsită fără viață după o tură de noapte epuizantă. Ultima consultație a avut loc în jurul miezului nopții, iar la ora 6 dimineața colegii au descoperit tragedia, alertați de telefonul ei care suna continuu. Medicul, cunoscut pentru dedicarea sa și pentru numeroasele gărzi pe care le făcea, era și director medical al spitalului.

Ce pasiuni avea Ștefania Szabo

Medicul avea numeroase pasiuni pe care le împărtășea cu drag atât apropiaților, cât și publicului, atunci când era invitată la emisiuni. Prezentatoarea TV, Eugenia Foarfecă, și-a exprimat public durerea și regretul în urma tragediei care a zguduit comunitatea medicală, după ce Ștefania Szabo a încetat din viață prematur, lăsând în urmă colegi și prieteni îndurerați.

Ștefania Szabo, medic la Spitalul Județean de Urgență Buzău, nu era apreciată doar pentru profesionalismul ei, ci și pentru pasiunile care îi umpleau viața în afara spitalului. Pe lângă devotamentul său în sfera profesională, aceasta arăta interes și pentru alte domenii precum grădinăritul. Mai era și o mare iubitoare a animalelor, în special a cățeilor. Reușea să aducă mereu energie pozitivă și era cu zâmbetul pe buze.

„Nu se poate, Ștefania. Aveai atâtea planuri, cu ce bucurie vorbeai despre munca ta, făceai gărzi, gărzi… Cu ce încântare ai venit în emisiunea mea, îți doreai să angajezi oameni. Țin minte că stăteai lângă mine, pe canapea, la „primire” și vorbeam despre grădină, căței. Sunt șocată. Nu poate fi așa… 37 de ani, cu 5 mai puțini ca ai mei. Domnul să te țină în lumina Sa, om frumos și drag…. L.E. o anchetă a poliției este în curs…”, a scris Eugenia Foarfecă pe rețelele de socializare.

