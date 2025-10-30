Boala de care suferea Anca Faur. Ce avere a lăsat soția astronautului Buzz Aldrin, care a murit la 66 de ani

Anca Faur, soția legendarului astronaut Buzz Aldrin, s-a stins din viață pe 28 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani, după o luptă cruntă cu o formă rară și agresivă de cancer. Moartea sa a lăsat un gol imens nu doar în inima celui care i-a fost alături până în ultimele clipe. A lăsat o avere impresionantă, estimată la câteva milioane de dolari, rezultat al zecilor de ani de muncă, cercetare și implicare în proiecte internaționale.

Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, după o luptă cu o formă rară de cancer și agresivă de cancer, însă natura exactă a bolii nu a fost făcută publică la cererea familiei.

Un prieten apropiat al cuplului, Bobby Charles, a declarat că boala a fost „atipică și extrem de dificil de tratat”, dar că Anca a luptat cu o putere extraordinară, încercând toate variantele medicale posibile.

„A avut o formă rară de cancer. A luptat cât s-a putut, cu o demnitate și o dorință de viață incredibile. N-am văzut niciodată un om care să-și păstreze atâta optimism în fața unei boli atât de dure”, a povestit acesta.

Deși boala i-a afectat grav sănătatea în ultimele luni, românca a rămas puternică și demnă până la final, avându-l permanent alături pe soțul și fiul ei, care i-au oferit sprijin necondiționat. Românca și partenerul ei de viață au surprins întreaga lume în 2023, când și-au unit destinele chiar de ziua de naștere a milionarului, într-o ceremonie discretă organizată în Los Angeles.

Ce avere a lăsat în urmă Anca Faur

Potrivit estimărilor realizate de publicații internaționale, averea netă a Ancăi Faur este cuprinsă între 1 și 5 milioane de dolari. Suma reflectă o carieră solidă în domeniul ingineriei chimice și o prezență constantă în poziții de conducere în companii de prestigiu. Românca a lucrat aproape două decenii pentru Johnson Matthey, un gigant britanic specializat în tehnologii sustenabile, unde a ocupat funcții precum cercetător principal și manager de dezvoltare. De asemenea, a colaborat anterior cu Union Carbide, o altă companie importantă din industria chimică.

În plus, între 2014 și 2020, a fost trezorier al California Hydrogen Business Council, implicându-se activ în promovarea energiei verzi. Din 2019, ea deține o funcție executivă în cadrul Aldrin Ventures LLC, compania fondată de soțul său, rol care i-a consolidat veniturile și prestigiul profesional.

Dr. Anca Faur are un doctorat în inginerie chimică obținut la Universitatea din Pittsburgh, după ce a absolvit Politehnica din Timișoara. Prin competență și ambiție, românca a reușit să construiască o carieră internațională de succes, transformându-se într-una dintre cele mai respectate femei din domeniul științei și tehnologiei, dar și ca soție a unuia dintre cei mai faimoși astronauți din lume.

