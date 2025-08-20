O româncă a vorbit cu Papa la telefon! Are o viață ca-n filme după ce s-a căsătorit cu un milionar de 95 de ani

La 56 de ani de la misiunea istorică Apollo 11 pe Lună, Buzz Aldrin a purtat o discuție cu Papa Leon al XIV-lea despre realizările sale impresionante. La discuție a participat și o româncă! Anca Faur este partenera de viața a celebrului astronaut. Ce mesaj a transmis Papa cu ocazia conversației cu cei doi?

NASA a lansat Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman care a ajuns pe lună, pe 16 iulie 1969. Pe 20 iulie, Neil Armstrong a devenit primul om care a pășit pe Lună, iar Buzz Aldrin, care se afla la bordul navei, a devenit al doilea.

Buzz Aldrin a discutat cu Papa Leon al XIV-lea despre realizarea istorică, aducând în discuție misterul Creației și folosind mărețele cuvinte din Psalmul 8.

„El i-a împărtășit amintirea unei realizări istorice, o mărturie a ingeniozității umane, și, folosind cuvintele Psalmului 8, au reflectat împreună asupra misterului Creației, a măreției și fragilității sale”, conform declarațiilor Biroului de Presă.

Care a fost mesajul transmis de Buzz Aldrin după conversația cu Papa

Înainte de a încheia apelul video, Papa Leon l-a binecuvântat pe astronaut, familia sa și colaboratorii săi.

După conversația pe care a purtat-o cu Papa, Buzz Aldrin a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Anca și cu mine am fost recunoscători și emoționați să primim cea mai înaltă binecuvântare din partea Sanctității Sale, Papa Leon al XIV-lea, cu ocazia celei de-a 56-a aniversării a aselenizării Apollo 11. Ce onoare! Ne-am rugat pentru sănătate, viață lungă și prosperitate pentru întreaga omenire”, a transmis astronautul.

Pentru aniversarea aselenizării din 1969, după ce Papa a recitat Angelusul, acesta a vizitat telescoapele și instrumentele din cupolele Observatorului Vatican de la Castelul Gandolfo, potrivit Vatican News.

Cum arată viața lui Aldrin după căsătoria cu românca Anca Faur

Buzz Aldrin s-a căsătorit cu românca Anca Faur în 2023. Astronautul, în vârstă de 95 de ani, nu a ezitat să declare că „nu a fost niciodată mai fericit în viața lui”, exprimându-și iubirea pe care o poartă pentru românca în vârstă de 66 de ani.

Totuși, viața lui Buzz Aldrin nu este lipsită de momente tensionate. Astronautul are un conflict cu propriul său fiu pentru accesul la conturile sale bancare.

Conform documentelor judiciare obținute de The Blast, Buzz și fiul său, Andrew Aldrin, se luptă pentru controlul conturilor bancare ale celebrului astronaut. Conturile sunt deținute în trusturile lui Buzz, iar fiul său a fost anterior administratul trustului, înainte ca tatăl său să depună o cerere de revocare a acestuia.

