Cu ce acuzații se confruntă noul Papă Leon al XIV-lea: „A ales să …”

Noul Papă Leon al XIV-lea se confruntă cu acuzații că a ignorat relatările privind cazuri de abuz sexual privind preoți din bisericile sale din Chicago și America de Sud.

Noul papă, Robert Prevost, originar din zona Chicago, a fost criticat pentru că nu a făcut mai mult pentru a încuraja ordinul său religios, augustinienii, să adopte transparența în ceea ce privește criza abuzurilor sexuale care durează de zeci de ani.

Vechiul ordin religios din care face parte și pe care l-a condus cândva în Chicago și la nivel internațional – augustinienii – este încă considerat una dintre cele mai înapoiate organizații catolice în ceea ce privește transparența și reforma atunci când vine vorba de criza abuzurilor sexuale asupra copiilor, veche de decenii, care a implicat copii molestați de clerici, iar liderii au mușamalizat adesea acest lucru.

Cu ce acuzații se confruntă noul Papă

Mai mult, s-a aflat că Papa Leon al XIV-lea, proaspăt ales, se confruntă cu acuzații de „a privi în altă parte” atunci când a fost confruntat cu acuzații de abuz sexual privind preoți din bisericile sale din Chicago și America de Sud, conform DAILY MAIL.

Robert Prevost, care a devenit joi primul pontif nord-american, a fost acuzat de un grup de foste victime ale abuzurilor că a ignorat acuzații puternice de abuz în SUA și în Peru – îngrijorări pe care le-au transmis cardinalilor care l-au ales.

‘Nu poți mușamaliza abuzurile sexuale și să fii un preot bun’, a declarat Lopez de Casas.

El este o fostă victimă a abuzurilor clericilor și vicepreședinte național al Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP).

‘A rămâne tăcut este un păcat. Nu este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem. Iisus vrea să oprim aceste lucruri, nu să facem o grădină sănătoasă pentru ca abuzurile sexuale să crească’.

Prevost ar fi trecut cu vederea acuzațiile din Chicago, orașul în care a crescut, după ce părintelui James Ray, preot augustinian, i s-a permis să locuiască la St. John Stone Friary din Hyde Park, în ciuda faptului că, cu ani în urmă, i se interzisese să mai țină slujbe din cauza acuzațiilor de abuz asupra minorilor.

Se pare că noul Papă nu i-a anunțat pe directorii școlii catolice St. Thomas the Apostle, o școală elementară aflată la mica distanță de mănăstire, deoarece, a declarat biserica la acea vreme, Ray trebuia să fie monitorizat îndeaproape în mănăstire.

Prevost s-a confruntat, de asemenea, cu critici pentru că nu a deschis o anchetă oficială a bisericii cu privire la presupusele abuzuri sexuale comise de doi preoți din Dieceza de Chiclayo, în Peru, pe care a condus-o din 2014 până în 2023.

Cum au încercat victimele abuzurilor să oprească alegerea noului Papă

SNAP și alte grupuri i-au informat pe cei 135 de cardinali care ales pe Papă de inacțiunea lui Prevost cu privire la aceste acuzații.

‘Faptul că au ales un cardinal care a ascuns abuzuri sexuale și care este american înseamnă doar că această persoană va fi analizată amănunțit’, a declarat Lopez de Casas.

El speră că alegerea lui Prevost va pune într-o lumină mai puternică abuzurile din cadrul Bisericii.

‘Acest lucru este util pentru victimele de pretutindeni, deoarece avem acest papă care va fi sub ochii publicului în ceea ce privește lucrurile cu care a fost implicat în trecut’, a spus el.

Lopez de Casas, acum în vârstă de 65 de ani, a adăugat:

„Era pe lista noastră de supraveghere la SNAP pentru a ne asigura că nu va fi ales Papă. Dar acum, s-a întâmplat”.

Povestea uneia dintre victimele abuzurilor sexuale

Lopez de Casas a crescut în Galveston, Texas, și spune că a fost abuzat de profesorii din sistemul școlar public de acolo.

Mama sa, bănuind că i se întâmplase ceva, dar neputând preciza, l-a trimis la un preot paroh din Galveston, care l-a pus să-i demonstreze ce i-au făcut profesorii.

„Am fost apoi abuzat de preot”, a declarat el.

Deși a povestiti acest lucru în copilărie, el a spus că părinții săi nu erau vorbitori nativi de limba engleză și nu au fost niciodată sfătuiți să raporteze acest lucru autorităților.

Ce acuzații a primit noul Papă privind activitatea sa din Peru

Printre altele, Prevost a fost criticat pentru că nu a deschis o anchetă oficială a bisericii privind presupusele abuzuri sexuale comise de doi preoți din Dieceza de Chiclayo, Peru, pe care a condus-o din 2014 până în 2023.

The Pillar, o publicație catolică care investighează biserica, a relatat despre acuzațiile conform cărora dioceza a tratat greșit acuzațiile aduse de Ana Maria Quispe și de cele două surori mai mici ale sale, Juana Mercedes și Aura Teresa, părintelui Eleuterio Vásquez Gonzales încă din 2007.

Acuzațiile au fost formulate și împotriva unui alt preot, a relatat The Pillar.

Presupusele victime au afirmat într-o declarație că, sub supravegherea lui Prevost, în 2022, dioceza a minimalizat detaliile și documentația acuzațiilor lor pe care le-a trimis la Vatican, împiedicând în mod intenționat biserica să ia măsuri împotriva preoților acuzați. Ei susțin că biserica a ignorat rapoartele lor.

‘Acuzațiile potrivit cărora Prevost s-a implicat în mușamalizarea rapoartelor de abuzuri sunt deosebit de semnificative, deoarece postul actual al lui Prevost ca șef al Dicasterului pentru Episcopi supraveghează plângerile și investigațiile privind neglijența episcopală în cazurile de abuz din întreaga lume’, a scris Pillar într-un articol din septembrie 2024.

Publicația a raportat că Prevost s-a întâlnit cu acuzatorii în aprilie 2022 și i-a încurajat să se adreseze autorităților civile în timp ce biserica investiga.

Această investigație ar fi fost „clasată din lipsă de dovezi și din cauza faptului că termenul de prescripție expirase”.

