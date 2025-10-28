Acasă » Știri » Cât costă mașinile lui Felix Baumgartner pe care familia le-a scos la licitație. Una dintre ele este o piesă rară

Cât costă mașinile lui Felix Baumgartner pe care familia le-a scos la licitație. Una dintre ele este o piesă rară

28/10/2025
Cât costă mașinile lui Felix Baumgartner pe care familia le-a scos la licitație. Una dintre ele este o piesă rară
Felix Baumgartner a murit în urmă cu trei luni, în timpul unui zbor cu parapantă în Italia, după ce i s-a făcut rău cât timp se afla în aer și s-a izbit violent de marginea unei piscine. Parașutistul de origine austriacă a devenit cunoscut în întreaga lume pentru saltul său istoric din stratosferă, iar moartea sa prematură a adus un gol imens celor apropiați și admiratorilor săi. În urma sa, a lăsat o avere impresionantă și o colecție valoroasă de bunuri care au fost scoase la vânzare de familie.

Felix Baumgartner a încetat din viață în urmă cu aproximativ trei luni, la vârsta de 56 de ani, în urma unui tragic accident petrecut în Italia. A suferit un impact violent după ce s-a izbit de piscina unui hotel în care se afla în vacanță alături de Mihaela Rădulescu. Evenimentul neașteptat a șocat atât familia, cât și admiratorii săi din întreaga lume, încheind prematur viața sportivului îndrăgit de fani pentru curajul său.

După decesul său, Felix Baumgartner a lăsat în urmă o avere considerabilă, iar familia a decis să pună la vânzare o parte din bunurile de valoare, inclusiv câteva mașini de lux. Printre acestea se numără Lamborghini Huracán Sterrato, o mașină rară produsă în doar 1.499 de exemplare, evaluată la 346.395 de euro.

O altă bijuterie pe patru roți este McLaren 620R, model 2020, de culoare albă, pentru care prețul cerut este 351.808 euro. Colecția include și un Mercedes G500 modificat de Brabus, un off-roader extrem, oferit la 211.085 euro. Motorul V8 al acestuia a fost puternic ajustat, crescând de la 422 CP la 500 CP, datorită unor modificări tehnice sofisticate.

Ce va primi Mihaela Rădulescu după decesul partenerului ei de viață

Deoarece Mihaela Rădulescu nu era căsătorită cu Felix Baumgartner, ea nu va moșteni nimic din averea parașutistului austriac. În schimb, familia acestuia este beneficiara unei asigurări de viață în valoare de 500 de milioane de euro pe care acesta o avea. Fosta prezentatoarea va primi câteva obiecte personale cu mare valoare simbolică, care îi aparțineau regretatului aventurier. Printre acestea se numără medaliile și trofeele obținute de Felix în timpul carierei sale remarcabile, care vor rămâne astfel amintiri prețioase ale vieții și realizărilor sale.

