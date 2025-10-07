Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el

Răsturnare de situație, după aproape trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner! Motivul real al morții a fost scos la iveală, după ce anchetatorii au finalizat ancheta tragediei din stațiunea Porto Sant’Elpidio. Află în rândurile de mai jos!

Partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu s-a stins pe data de 17 iulie 2025, șocând o lume întreagă. Celebrul parașutist a lăsat în urmă multă durere, dar și semne de întrebare legate de moartea lui.

Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner

Cu toate că inițial s-a stabilit că Baumgartner ar fi murit din cauza unui infarct în timp ce se afla la înălțime sau chiar că parapanta ar fi avut probleme tehnice, procurorii au dezmințit aceste ipoteze.

Anchetatorii au descoperit faptul că parapanta nu avea nicio problemă tehnică. Potrivit procurorului Raffaele Iannella, Felix Baumgartner a murit din cauza unei erori umane. Mai exact, iubitul Mihaelei Rădulescu ar fi pierdut din altitudine în timpul coborârii în spirală, astfel nereușind să mai controleze parașuta.

Deși avea o parașută de rezervă, el suferise deja o fractură de coloană și leziuni incompatibile cu viața.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu

În urmă cu o lună, Mihaela Rădulescu s-a întors pentru prima dată în țară, de la moartea partenerului ei. Pentru a-i aduce un ultim omagiu omului iubit, vedeta noastră a participat la Bucharest International Air Show (BIAS), susținut la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero.

Și Felix Baumgartner ar fi trebui să fie prezent la acest eveniment, iar acest lucru i-a stârnit o mulțime de emoții Mihaelei Rădulescu.

„Acum, imaginați-vă bucuria mea când Mirko și întreaga echipă fantastică de la @theflyingbulls m-au invitat să merg cu ei și să îl onorez pe Felix acolo. E greu de explicat roller-coasterul emoțional pe care a trebuit să-l trăiesc din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă sus, cu elicopterul, iar colegii săi extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată. La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările a atât de multor oameni, prieteni sau doar necunoscuți, toți gândindu-se la Felix și la mine, wing-girl-ul lui. Dacă există un loc fericit după o asemenea tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii care se implică cu adevărat, profund și respectuos. Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la The Flying Bulls pentru modul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult.”, este o parte din mesajul transmis de Mihalea Rădulescu pe Facebook.

