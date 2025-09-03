Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte bune după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut timp de mai mulți ani o relație discretă, dar profundă. Cei doi au reușit să păstreze legătura lor departe de ochii publicului, însă moartea neașteptată a sportivului a lăsat un gol imens în viața vedetei. La aproape două luni de la tragicul eveniment, vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagramîn memoria celui pe care l-a iubit.

La 50 de zile de la tragica dispariție a iubitului ei austriac, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe contul personal de Instagram. Cei doi au avut o relație discretă, dar profundă, timp de 12 ani, iubindu-se cu o intensitate rar întâlnită. Moartea celebrului parașutist în timp ce se afla în zbor a lăsat o durere imensă în viața vedetei.

Ce a postat Mihaela Rădulescu

Mesajele Mihaelei Rădulescu reflectă nu doar suferința pierderii, ci și legătura profundă pe care au împărtășit-o de-a lungul anilor. Deși au ales să-și țină viața personală departe de ochii publicului, iubirea lor a fost una intensă și sinceră, iar moartea lui Felix lasă un gol imposibil de umplut. Vedeta își onorează partenerul și păstrează vie amintirea unei iubiri care a durat peste un deceniu.

Vedeta i-a mulțumit sportivului Mirko Flaim că îl onorează pe cel care i-a fost alături timp de 12 ani. Acesta a zburat cu elicopterul lui Felix Baumgartner aducându-i un omagiu.

„Elicopterul lui Felix… la primul spectacol aviatic… după. Mirko Flaim, mulțumesc că îl onorezi pe Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializarea.

Cine este Mirko Flaim

Mirko Flaim, prieten apropiat al lui Felix Baumgartner, este unul dintre cei mai apreciați piloți de elicopter din lume. Italianul face parte din echipa Flying Bulls și este recunoscut pentru abilitățile sale de acrobație, deținând licențe civile unice în Italia și emisă de FAA. Cu fiecare zbor, el combină precizia tehnică, curajul și arta, onorând și memoria prietenului său într-un mod remarcabil.

CITEȘTE ȘI: Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor

Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner