S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care o îngrijea și cine a dat-o de gol

Ies la iveală detalii terifiante despre crima din Pantelimon. O femeie în vârstă de 83 de ani a fost otrăvită și sufocată, în urmă cu două săptămâni, de o tânără de 35 de ani. Misterul crimei a fost elucidat cu ajutorul unei copile de 12 ani. De ce a fost ucisă bătrâna vedeți în rândurile de mai jos!

Crima din comuna Pantelimon a cutremurat o țară întreagă. O bătrână în vârstă de 83 de ani a fost găsită fără suflare în noaptea de 16 spre 17 octombrie 2025. Aceasta a fost otrăvită și sufocată de o femeie în vârstă de 35 de ani, care trebuia, de fapt, să aibă grijă de ea.

S-a aflat motivul crimei din Pantelimon

Se pare că victima avea un contract cu iubitul femeii ca, după moartea ei, acestuia să îi revină casa și banii. Tragedia s-a petrecut în urmă cu două săptămâni. Femeia de 83 de ani a fost înmormântată, însă a fost deshumată ulterior, după ce o copilă de 12 ani i-a povestit tatălui său că a auzit zgomote ciudate venite din camera bătrânei.

Femeia în vârstă de 35 de ani i-a preparat bătrânei un cocktail otrăvitor, format din pastile, alcool și săpun lichid, potrivit surselor din anchetă. Bătrâna a rezistat acestei băuturi, iar agresoarea ei, văzând acest lucru, a sufocat-o. Bărbatul care avea contract de rentă viageră cu bătrâna a pus cap la cap totul şi şi-a dat seama că iubita lui a pus la cale planul diabolic, apoi a mers să o denunţe.

Bărbatul avea grijă de bătrână de 8 ani ani, iar pe actuala parteneră o cunoscuse în urmă cu numai două luni. Când a fost dusă la audieri, femeia de 35 de ani a recunoscut totul. Aceasta a mărturisit că a ucis-o pe femeie pentru locuință.

„Femeia de 35 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, a fost prezentată în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere, pe numele acesteia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a precizat Andreea-Elena Balaş, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

