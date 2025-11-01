S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care o îngrijea și cine a dat-o de gol

Ies la iveală detalii terifiante despre crima din Pantelimon. O femeie în vârstă de 83 de ani a fost otrăvită și sufocată, în urmă cu două săptămâni, de o tânără de 35 de ani. Misterul crimei a fost elucidat cu ajutorul unei copile de 12 ani. De ce a fost ucisă bătrâna vedeți în rândurile de mai jos!
Crima din comuna Pantelimon a cutremurat o țară întreagă. O bătrână în vârstă de 83 de ani a fost găsită fără suflare în noaptea de 16 spre 17 octombrie 2025. Aceasta a fost otrăvită și sufocată de o femeie în vârstă de 35 de ani, care trebuia, de fapt, să aibă grijă de ea.
Se pare că victima avea un contract cu iubitul femeii ca, după moartea ei, acestuia să îi revină casa și banii. Tragedia s-a petrecut în urmă cu două săptămâni. Femeia de 83 de ani a fost înmormântată, însă a fost deshumată ulterior, după ce o copilă de 12 ani i-a povestit tatălui său că a auzit zgomote ciudate venite din camera bătrânei.
Femeia în vârstă de 35 de ani i-a preparat bătrânei un cocktail otrăvitor, format din pastile, alcool și săpun lichid, potrivit surselor din anchetă. Bătrâna a rezistat acestei băuturi, iar agresoarea ei, văzând acest lucru, a sufocat-o. Bărbatul care avea contract de rentă viageră cu bătrâna a pus cap la cap totul şi şi-a dat seama că iubita lui a pus la cale planul diabolic, apoi a mers să o denunţe.
Bărbatul avea grijă de bătrână de 8 ani ani, iar pe actuala parteneră o cunoscuse în urmă cu numai două luni. Când a fost dusă la audieri, femeia de 35 de ani a recunoscut totul. Aceasta a mărturisit că a ucis-o pe femeie pentru locuință.
„Femeia de 35 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, a fost prezentată în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere, pe numele acesteia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a precizat Andreea-Elena Balaş, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Sinucidere din iubire sau crimă, în Harghita? Toni și Bianka au fost găsiți fără viață într-o mașină