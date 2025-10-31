Acasă » Știri » Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană

Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 22:00
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Sursa foto reprezentativă: Pixabay

Un caz tulburător a ieșit la iveală recent! Mihai, un bărbat în vârstă de 52 de ani, s-a stins din viață la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Acesta s-a prezentat la unitatea medicală cu arsuri grave, iar neglijența a doi medici i-ar fi grăbit decesul. Povestea din spatele acestei morți este de-a dreptul cutremurătoare. Pacientul ar fi ajuns în această stare, după ce a încercat să își salveze fiica de numai 9 ani. Din nefericire, nici soția sa nu a supraviețuit.

O tragedie fără margini s-a petrecut la finalul lunii august, însă abia acum a ieșit la iveală. În urma unei explozii, o întreagă familie a fost distrusă. Doi soți s-au stins din viață, iar o fetiță de doar 9 ani a rămas orfană. Micuța se află și ea în continuare la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Detalii cutremurătoare despre povestea lui Mihai, pacientul decedat la Spitalul Bagdasar-Arseni

O explozie a distrus o întreagă familie. Bărbatul de 52 de ani, care s-a stins din viață la Spitalul Bagdasar-Arseni, a încercat să își salveze fiica de doar 9 ani. Mătușa acestuia a făcut mărturisiri cutremurătoare despre momentul tragediei.

„Ţipa la fată: ‘Unde e copilul, unde e copilul’ și fata a răspuns, cât de puternică a fost, ‘Sunt aici tati, sunt aici!’. Când au intrat aici, era dezastru. Era ars din cap până în picioare, era dezastru ca după război”, a declarat mătuşa bărbatului.

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Inițial, Mihai ar fi ajuns la un spital din Craiova, dar starea lui de sănătate s-a agravat semnificativ. Așadar, medicii de acolo au decis să îl transfere în Capitală. A fost internat la Bagdasar-Arseni cu arsuri pe față, piept și membre.

La câteva zile distanță, bărbatul s-a stins din viață. În urma decesului, oamenii legii au deschis o anchetă, iar doi medici de la Spitalul Bagdasar au fost reţinuţi. Aceștia nu ar fi observat că pacientul avea arsuri și pe spate. Astfel, nu ar fi fost tratat corespunzător, aspect care i-ar fi grăbit decesul.

Abia la patru zile distanță de la internare, un al treilea medic a observat arsurile de spate, însă a fost mult prea târziu pentru Mihai. Și soția lui s-a stins din viață, iar fetița celor doi este internată la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Citește și: Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea

Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!

Tags:
Iți recomandăm
BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!
Știri
BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!
Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele mai cool petreceri din Capitală
Știri
Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele mai…
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Adevarul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele...
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Click.ro
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de...
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Digi 24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
IA nu vrea să moară: modelele de inteligență artificială refuză să se oprească dacă li se cere acest lucru
Digi24
IA nu vrea să moară: modelele de inteligență artificială refuză să se oprească dacă li...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au dat rateu la capitolul outfit! Nu mai sunt deloc pe aceeași ...
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au dat rateu la capitolul outfit! Nu mai sunt deloc pe aceeași lungime de undă!
Tragedia care i-a schimbat viața chiar de Halloween. O seară de distracție s-a transformat în coșmar ...
Tragedia care i-a schimbat viața chiar de Halloween. O seară de distracție s-a transformat în coșmar pentru ea: „A fost omorât fără vină”
Am aflat cum își așteaptă Anca Serea soțul în noaptea de Hallowen! A pregătit decorul, bomboanele ...
Am aflat cum își așteaptă Anca Serea soțul în noaptea de Hallowen! A pregătit decorul, bomboanele și ținuta specială: “Am niște urechiușe și…” 
Mario Fresh și-o arde Kanye West! Fostul ginere al Andreei Esca, rece ca o stâncă. Miruna, zâmbitoare, ...
Mario Fresh și-o arde Kanye West! Fostul ginere al Andreei Esca, rece ca o stâncă. Miruna, zâmbitoare, el n-a avut reacție!
BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile ...
BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!
Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele ...
Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele mai cool petreceri din Capitală
Vezi toate știrile
×