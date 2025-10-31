Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană

Un caz tulburător a ieșit la iveală recent! Mihai, un bărbat în vârstă de 52 de ani, s-a stins din viață la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Acesta s-a prezentat la unitatea medicală cu arsuri grave, iar neglijența a doi medici i-ar fi grăbit decesul. Povestea din spatele acestei morți este de-a dreptul cutremurătoare. Pacientul ar fi ajuns în această stare, după ce a încercat să își salveze fiica de numai 9 ani. Din nefericire, nici soția sa nu a supraviețuit.

O tragedie fără margini s-a petrecut la finalul lunii august, însă abia acum a ieșit la iveală. În urma unei explozii, o întreagă familie a fost distrusă. Doi soți s-au stins din viață, iar o fetiță de doar 9 ani a rămas orfană. Micuța se află și ea în continuare la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Detalii cutremurătoare despre povestea lui Mihai, pacientul decedat la Spitalul Bagdasar-Arseni

O explozie a distrus o întreagă familie. Bărbatul de 52 de ani, care s-a stins din viață la Spitalul Bagdasar-Arseni, a încercat să își salveze fiica de doar 9 ani. Mătușa acestuia a făcut mărturisiri cutremurătoare despre momentul tragediei.

„Ţipa la fată: ‘Unde e copilul, unde e copilul’ și fata a răspuns, cât de puternică a fost, ‘Sunt aici tati, sunt aici!’. Când au intrat aici, era dezastru. Era ars din cap până în picioare, era dezastru ca după război”, a declarat mătuşa bărbatului.

Inițial, Mihai ar fi ajuns la un spital din Craiova, dar starea lui de sănătate s-a agravat semnificativ. Așadar, medicii de acolo au decis să îl transfere în Capitală. A fost internat la Bagdasar-Arseni cu arsuri pe față, piept și membre.

La câteva zile distanță, bărbatul s-a stins din viață. În urma decesului, oamenii legii au deschis o anchetă, iar doi medici de la Spitalul Bagdasar au fost reţinuţi. Aceștia nu ar fi observat că pacientul avea arsuri și pe spate. Astfel, nu ar fi fost tratat corespunzător, aspect care i-ar fi grăbit decesul.

Abia la patru zile distanță de la internare, un al treilea medic a observat arsurile de spate, însă a fost mult prea târziu pentru Mihai. Și soția lui s-a stins din viață, iar fetița celor doi este internată la Spitalul Grigore Alexandrescu.

