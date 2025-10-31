Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!

Tragedie fără margini pentru o familie din Târgu Jiu! Mădălin Mihai Ghibuși, un bărbat de doar 39 de ani, s-a stins din viață în Italia. El era camionagiu și se afla în cursă atunci când s-a produs tragedia. Șoferul a lăsat în urma sa o soție îndoliată și fetiță care va crește fără tată. Acum, familia și apropiații au cerut ajutorul oamenilor pentru a repatria trupul neînsuflețit.

Mădălin Mihai Ghibuși străbătea Europa pentru a-și susține financiar familia. Bărbatul de 39 de ani era camionagiu, iar în momentul tragediei se afla în Italia. Întreaga comunitate este în stare de șoc și nu înțelege cum s-a întâmplat nenorocirea.

Soția lui Mădălin Mihai Ghibuși a făcut un apel disperat

Potrivit informațiilor oferite de apropiați, Mădălin Mihai Ghibuși și-a pierdut viața în urma unui infarct. Soția sa a fost cea care a făcut anunțul trist. Femeia a mărturisit că a vorbit toată dimineața la telefon cu bărbatul și nimic nu prevestea o astfel de tragedie.

Șoferul se afla într-o cursă de lucru atunci când s-a produs decesul. Acum, familia se luptă pentru a repatria trupul neînsuflețit, costurile fiind foarte mari. Soția a transmis un mesaj disperat prin care cere ajutorul oamenilor.

„Ne-ai lăsat singure și ai plecat de lângă noi, am vorbit toată dimineața și erai bine. Inima mea, soțul meu… Soțul meu a decedat astăzi în Italia, iar trupul trebuie repatriat in țară. Orice mic ajutor contează. RO36 REVO 0000 1819 0896 9184 REVOROBB”, este mesajul soției lui Mădălin.

Șoferul din Târgu Jiu a lăsat în urma sa o fetiță. Micuța împlinise 5 ani chiar la începutul acestei luni. Prietenii și colegii lui Mădălin sunt alături de familia îndurerată. La rândul lor, au cerut ajutorul oamenilor în speranța că vor reuși să acopere costurile de repatriere.

„Din păcate, colegul și bunul nostru prieten a plecat mult prea devreme în ultima lui cursă, însă nu a mai ajuns la destinație. A suferit un infarct în Italia care i-a fost fatal. Familia are nevoie de ajutor pentru a-l aduce pentru ultima data acasă, orice mic ajutor în astfel de momente este binevenit. Costurile pentru repatriere sunt foarte mari. Vă rog din suflet să nu treceți cu vederea și să ajutați cu cât puteți soția, mama și micuța lor fetită”, a transmis o apropiată pe Facebook.

Citește și: Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem