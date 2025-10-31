Acasă » Știri » Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!

Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 16:32
Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!
Mădălin Mihai Ghibuși s-a stins din viață la 39 de ani/ Sursa foto: Facebook

Tragedie fără margini pentru o familie din Târgu Jiu! Mădălin Mihai Ghibuși, un bărbat de doar 39 de ani, s-a stins din viață în Italia. El era camionagiu și se afla în cursă atunci când s-a produs tragedia. Șoferul a lăsat în urma sa o soție îndoliată și fetiță care va crește fără tată. Acum, familia și apropiații au cerut ajutorul oamenilor pentru a repatria trupul neînsuflețit.

Mădălin Mihai Ghibuși străbătea Europa pentru a-și susține financiar familia. Bărbatul de 39 de ani era camionagiu, iar în momentul tragediei se afla în Italia. Întreaga comunitate este în stare de șoc și nu înțelege cum s-a întâmplat nenorocirea.

Soția lui Mădălin Mihai Ghibuși a făcut un apel disperat

Potrivit informațiilor oferite de apropiați, Mădălin Mihai Ghibuși și-a pierdut viața în urma unui infarct. Soția sa a fost cea care a făcut anunțul trist. Femeia a mărturisit că a vorbit toată dimineața la telefon cu bărbatul și nimic nu prevestea o astfel de tragedie.

Șoferul se afla într-o cursă de lucru atunci când s-a produs decesul. Acum, familia se luptă pentru a repatria trupul neînsuflețit, costurile fiind foarte mari. Soția a transmis un mesaj disperat prin care cere ajutorul oamenilor.

Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Ne-ai lăsat singure și ai plecat de lângă noi, am vorbit toată dimineața și erai bine. Inima mea, soțul meu… Soțul meu a decedat astăzi în Italia, iar trupul trebuie repatriat in țară. Orice mic ajutor contează.

RO36 REVO 0000 1819 0896 9184

REVOROBB”, este mesajul soției lui Mădălin.

Mădălin Mihai Ghibuși/ Sursa foto: Facebook

Șoferul din Târgu Jiu a lăsat în urma sa o fetiță. Micuța împlinise 5 ani chiar la începutul acestei luni. Prietenii și colegii lui Mădălin sunt alături de familia îndurerată. La rândul lor, au cerut ajutorul oamenilor în speranța că vor reuși să acopere costurile de repatriere.

„Din păcate, colegul și bunul nostru prieten a plecat mult prea devreme în ultima lui cursă, însă nu a mai ajuns la destinație. A suferit un infarct în Italia care i-a fost fatal. Familia are nevoie de ajutor pentru a-l aduce pentru ultima data acasă, orice mic ajutor în astfel de momente este binevenit. Costurile pentru repatriere sunt foarte mari. Vă rog din suflet să nu treceți cu vederea și să ajutați cu cât puteți soția, mama și micuța lor fetită”, a transmis o apropiată pe Facebook.

Citește și: Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem

Tags:
Iți recomandăm
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute
Știri
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota.…
Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani
Știri
Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet…
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
Mediafax
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate
Gandul.ro
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru...
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere...
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din Rahova
Mediafax
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Click.ro
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații...
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Digi 24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Digi24
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate
Gandul.ro
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească ...
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute
Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și ...
Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani
Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași ...
Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași pe proiectul vieții lor: ”Este un risc foarte mare!”
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Șeful Jandarmeriei Române, prima REACȚIE după ce organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv ...
Șeful Jandarmeriei Române, prima REACȚIE după ce organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei
Cele 3 ZODII răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, ...
Cele 3 ZODII răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire!
Vezi toate știrile
×