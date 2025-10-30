Acasă » Știri » Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem

Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 09:39
Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem
Pensionar din Bacău, criminal la 72 de ani /Foto: Social media

O nouă crimă înfiorătoare a avut loc. Un pensionar de 72 de ani s-a transformat în călău pentru soția sa, în vârstă de 63 de ani. Bărbatul și-a ucis partenera de viață, iar mai apoi a încercat să își pună și el capăt zilelor. Cum s-a întâmplat totul?

Crimă în comuna Poduri, din județul Bacău! O femeie de 63 de ani a fost ucisă chiar de propriul soţ, în vârstă de 72 de ani. După ce a comis odioasa faptă, bărbatul a încercat să se sinucidă. Acesta a ajuns în stare critică la spital, unde a murit câteva ore mai târziu.

Pensionar din Bacău, criminal la 72 de ani

Potrivit primelor informații, tragedia ar fi avut loc în urma unui scandal izbucnit între cei doi. Se pare că între soți existau neînțelegeri mai vechi, care au degenerat acum. Pensionarul și-a atacat soția cu un cuțit, iar femeia nu a mai avut nicio șansă.

După ce și-a ucis partenera, bătrânul ar fi sunat-o pe sora victimei și i-ar fi povestit tot. Mai apoi, speriat cel mai probabil de tot ce făcuse, acesta a încercat să își ia viața.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„La locul solicitării au găsit două persoane, una de sex feminin, fără semne vitale, s-a constatat decesul şi o persoană de sex masculin, cu plăgi tăiate în zona cervicală anterioară”, a declarat Aura Creţu, medic Serviciul de Ambulanţă Bacău.

În urma celor întâmplate, pensionarul de 72 de ani a fost transportat de urgență la spital. Se afla în stare critică, iar în ciuda eforturilor medicilor a decedat câteva ore mai târziu.

„A fost adus în compartimentul UPU al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti cu plagă înjunghiată la nivelul cervical anterior şi plagă înjunghiata la nivel de torace anterior”, a declarat Corina Dascălu, medic Spitalul Moineşti.

Nimeni nu se aștepta ca bătrânul să recurgă la un asemenea gest. Întreaga comunitate din Poduri este în stare de șoc. De la începutul anului şi până acum, în România, au fost ucise peste 40 de femei de actuali sau foşti parteneri.

„Sunt consternată la aflarea acestei veşti, chiar vă spun sincer că am amuţit, mai ales că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi ştiu ce fel de oameni sunt. Chiar este un mare necaz asupra comunităţii şi asupra familiei”, a declarat și Diana Narcisa Miclăuş, primar Poduri.

Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei

Gestul pe care l-au facut asistentele drept omagiu pentru o tânără care a ales să salveze alte vieți

Tags:
Iți recomandăm
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Știri
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Știri
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O ...
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat ...
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul ...
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande ...
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin ...
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin timp: ”Am o frică reală”
Vezi toate știrile
×