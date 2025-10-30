Crimă în Bacău: un pensionar și-a ucis soția. Ce a făcut imediat după ce a recurs la gestul extrem

O nouă crimă înfiorătoare a avut loc. Un pensionar de 72 de ani s-a transformat în călău pentru soția sa, în vârstă de 63 de ani. Bărbatul și-a ucis partenera de viață, iar mai apoi a încercat să își pună și el capăt zilelor. Cum s-a întâmplat totul?

Crimă în comuna Poduri, din județul Bacău! O femeie de 63 de ani a fost ucisă chiar de propriul soţ, în vârstă de 72 de ani. După ce a comis odioasa faptă, bărbatul a încercat să se sinucidă. Acesta a ajuns în stare critică la spital, unde a murit câteva ore mai târziu.

Pensionar din Bacău, criminal la 72 de ani

Potrivit primelor informații, tragedia ar fi avut loc în urma unui scandal izbucnit între cei doi. Se pare că între soți existau neînțelegeri mai vechi, care au degenerat acum. Pensionarul și-a atacat soția cu un cuțit, iar femeia nu a mai avut nicio șansă.

După ce și-a ucis partenera, bătrânul ar fi sunat-o pe sora victimei și i-ar fi povestit tot. Mai apoi, speriat cel mai probabil de tot ce făcuse, acesta a încercat să își ia viața.

„La locul solicitării au găsit două persoane, una de sex feminin, fără semne vitale, s-a constatat decesul şi o persoană de sex masculin, cu plăgi tăiate în zona cervicală anterioară”, a declarat Aura Creţu, medic Serviciul de Ambulanţă Bacău.

În urma celor întâmplate, pensionarul de 72 de ani a fost transportat de urgență la spital. Se afla în stare critică, iar în ciuda eforturilor medicilor a decedat câteva ore mai târziu.

„A fost adus în compartimentul UPU al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti cu plagă înjunghiată la nivelul cervical anterior şi plagă înjunghiata la nivel de torace anterior”, a declarat Corina Dascălu, medic Spitalul Moineşti.

Nimeni nu se aștepta ca bătrânul să recurgă la un asemenea gest. Întreaga comunitate din Poduri este în stare de șoc. De la începutul anului şi până acum, în România, au fost ucise peste 40 de femei de actuali sau foşti parteneri.

„Sunt consternată la aflarea acestei veşti, chiar vă spun sincer că am amuţit, mai ales că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi ştiu ce fel de oameni sunt. Chiar este un mare necaz asupra comunităţii şi asupra familiei”, a declarat și Diana Narcisa Miclăuş, primar Poduri.

Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei

Gestul pe care l-au facut asistentele drept omagiu pentru o tânără care a ales să salveze alte vieți