Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani

Tragedie fără margini în Bremen! Anna, o femeie în vârstă de 30 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, mult prea devreme. Ea a fost atacată de fostul iubit în timp ce se afla pe stradă alături de fiul ei în vârstă de 12 ani. Află în articol!

Anna a fost omorâtă în cartierul Kattenturm de un bărbat mascat, chiar cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere. Individul era chiar fostul ei iubit alături de care avea un copil în vârstă de 3 ani. Femeia mai avea alți doi copii din altă căsnicie, băiețelul de 12 ani care a fost martor la crimă și o fiica în vârstă de 14 ani.

Femeie ucisă de fostul iubit sub privirile copilului ei

Duminică după-amiază, Anna și fiul ei au ieșit să se plimbe, dar nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să se întâmple. În miezul zilei, în fața unui bloc, un bărbat mascat a atacat-o pe femeie și a înjunghiat-o de mai multe ori. Minorul a privit întreaga scenă și a încercat să își salveze viața, cu toate că era și el puțin rănit. Din păcate, femeia s-a stins pe loc.

Potrivit anchetatorilor, individul în vârstă de 32 de ani se află în continuare în libertate și a fugit în Turcia.

„Am avertizat-o în legătură cu acest bărbat. Nu voiam ca ea să se mute la el. După ce s-a întors, a continuat să o urmărească și să o amenințe. Suntem pur și simplu sfâșiați și nu știm ce va fi cu cei trei copii”, a declarat o verișoară apropiată.

Oamenii legii folosesc câinii de urmă pentru a găsi arma crimei. Individul pe numele lui, Kayahan, este dat în căutare pentru crimă și vătămare corporală gravă.

