Un bărbat din Vâlcea s-a aruncat de la etajul 3 al blocului în care locuia. Ce a scris în biletul de ADIO

Tragedie în Vâlcea, după ce un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a sinucis și a lăsat un bilet de adio! El s-a aruncat de la etajul trei al blocului în care locuia, dar se tăiase la gât înainte. Echipele de salvare se aflau la fața locului în momentul prăbușirii, dar nu au putut face nimic. Află în articol!

Salvatorii au ajuns la fața locului chiar în momentele în care bărbatul apela la acest gest disperat și sărea în gol, astfel că nu au mai avut timp să umfle perna de salvare. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat.

S-a sinucis și a lăsat un bilet de adio

Martorii tragediei au declarat că acesta ar fi avut și o rană la gât, cel mai probabil făcută chiar de el înainte să își ia viața.

„Echipajele de pompieri au procedat la amplasarea pernei de autosalvare, dar persoana s-a aruncat pe pernă înaintea începerii umflării acesteia. În urma impactului şi după ce a fost evaluată, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, s-a declarat decesul victimei”, au transmis reprezentanţii ISU Vâlcea.

Potrivit unei publicații vâlcene, bărbatul ar fi lăsat un bilet de adio pentru partenera ei. Cu o seară înainte de tragedie, vâlceanul ar fi fost contactat telefonic și ar fi fost informat că are un credit de aproximativ 40.000 de lei la o bancă. În biletul de adio ar fi scris că nu mai poate suporta și a încheiat cu „Te iubesc.”

Oamenii legii au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care tragedia s-a produs. A fost deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

