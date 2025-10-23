Tragedie în Vaslui. Milionarul Ioan Pavel a murit în urma unui accident aviatic

Tragedie în județul Vaslui. Un avion de mici dimensiuni a dispărut de pe radar și s-a prăbușit în mijlocul unei păduri din zona Băcani. Pilotul, un cunoscut om de afaceri din Suceava, și-a pierdut viața. Acesta a fost găsit decedat de echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui. La faţa locului au ajuns de urgență pompieri şi un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Pilotul găsit mort este Pavel Ioan, un cunoscut milionar din Suceava în vârstă de 65 de ani, care avea numeroase afaceri în județul Vaslui. Acesta deținea o plantație de vie și venea aici foarte des cu avionul. Pavel Ioan este, de asemenea, cel care a cumpărat fostul combinat de vin „Vinia” Iași și deținea spații comerciale în întreaga țară.

Afaceristul Pavel Ioan s-a stins din viață

Afaceristul venea la proprietatea sa din Vaslui, iar avionul fiind de mici dimensiuni nu avea nevoie de un aerodrom, aterizând, de obicei, într-o curte betonată, care avea o lungime suficientă. Angajații milionarului Pavel Ioan au mărturisit că ei au fost prezenți la fața locului și au sunat de urgență la 112, unde au cerut ajutor pentru șeful lor. Aceștia au văzut exact ce s-a întâmplat, inclusiv momentul tragic în care avionul s-a prăbușit.

Oamenii se aflau în acel moment la ferma viticolă a afaceristului, unde îl așteptau. Milionarul le spusese ca va veni la Băcani cu avionul. Așadar, angajații săi îl așteptau la locul stabilit. Mai mult decât atât, oamenii au povestit reporterilor Vremea Nouă, faptul că au văzut avionul de mici dimensiuni venind spre fermă, însă la un moment dat, au observat când acesta a făcut o manevră ciudată și a ajuns într-o zonă cu ceață densă.

Poliţiştii şi procurorii au ajuns de urgență la faţa locului pentru a stabili cauzele prăbuşirii. Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul s-a produs din cauza condiţiilor meteo sau a unei defecţiuni tehnice. Echipajul medical SAJ a constat decesul afaceristului, astfel că anchetatorii deja au marcat un perimetru și nu permit accesul prea aproape de avionul prăbușit, pentru a preveni astfel orice risc, dar și pentru ca nimeni să nu distrugă probe importante ale anchetei. Pilotul a fost găsit cu faţa în jos, iar medicii au constat decesul.

