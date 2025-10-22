Acasă » Știri » Ce a apărut la mormântul Mirelei, gravida care și-a pierdut viața în explozia din Rahova. Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama tinerei

Ce a apărut la mormântul Mirelei, gravida care și-a pierdut viața în explozia din Rahova. Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama tinerei

De: Denisa Agheorghiesei 22/10/2025 | 17:23
Ce a apărut la mormântul Mirelei, gravida care și-a pierdut viața în explozia din Rahova. Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama tinerei
Înmormântarea Mirelei
Mirela, tânăra gravidă care a murit în urma exploziei din Rahova, a fost dusă azi pe ultimul drum. Înainte de a merge la cimitir, prietenii, rudele și vecinii s-au adunat în fața porții pentru a-și lua rămas bun. Mama fetei, vizibil afectată, a făcut un gest care a emoționat pe toată lumea. 

Este zi de doliu în comuna Buturugeni, județul Giurgiu. Zeci de oameni au venit pentru a o conduce pe Mirela pe ultimul drum. Toți apropiații tinerei au fost prezenți la ceremonie, inclusiv iubitul fetei care urma să devină tătic.

Gestul înduioșător făcut de apropiați

Cu ultimele puteri, îndurerată de plecarea Mirelei, mama fetei a decis ca toți cei prezenți să poarte tricouri albe imprimate cu chipul fetei sale. Nu le-au lipsit din mână nici ursuleții panda de pluș, care probabil au fost preferații Mirelei. Acesta a fost modul lor de a spune adio și au reușit să transforme despărțirea într-un moment simbolic. În timp ce cortegiul funerar se deplasa, localnicii s-au oprit în semn de respect pentru cele întâmplate. Chiar dacă tradiția românească impune purtarea hainelor negre într-un astfel de moment, acum mulțimea a respectat cu sfințenie cerințele familiei.

Mirela a fost condusă pe ultimul drum în rochie de mireasă

Iubitul Mirelei a păstrat tăcerea o bună parte din ceremonie. Suferința și lacrimile și-au spus cuvântul, iar bărbatul s-a simțit neputincios în fața unei astfel de tragedii. În momentul exploziei din Rahova, tânărul se afla la serviciu, iar vestea i-a fost dată de frații săi.

„Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat frații mei.”, a declarat soțul Mirelei, potrivit Playtech.ro

Pentru că nu a avut loc nunta dintre Mirela și soțul ei, familia a decis ca acesta să meargă pe ultimul drum îmbrăcată în rochie de mireasă, potrivit tradițiilor.

