Imaginile durerii de la înmormântarea Mirelei, tânăra gravidă care a murit în Rahova. Gest înduioșător al apropiaților!

Mirela a murit în timpul exploziei din blocul din Rahova. Tânăra a avut parte de un sfârșit tragic care a tulburat familia. Trebuia să aibă un viitor minunat alături de micuț, însă se pare că destinul a avut un alt plan pentru ea. De curând, trupul neînsuflețit a fost adus în satul natal, acolo unde va avea loc și ceremonia de înmormântare. Familia fetei a transmis un mesaj sfâșietor prin care a povestit despre ultimele conversații cu fiica lor.

Înainte de tragedie, Mirela avea mari semne de întrebare cu privire la siguranța ei și a bebelușului. Mai avea doar 2 luni până la naștere și era îngrijorată de mirosul de gaz care persista de câteva zile în bloc. Cu o seară înainte, tânăra și-a sunat disperată părinții spunând că nu știe dacă va mai apuca ziua de după și mai mult, și-a rugat mama să o sune următoare zi pentru a vedea dacă se mai trezește. Parcă și-ar fi presimțit moartea.

Care au fost ultimele cuvinte ale Mirelei

Mirela a vrut să audă glasul familiei înainte de a se pune la somn. Tânăra simțea deja că își pune viața în pericol, însă a decis să rămână încă o seară în blocul din Rahova.

„Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai, am o conversație împreună cu o cunoștință, unde seara îi spune: „Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”, a declarat mama Mirelei.

Mirela a avut o discuție similară și cu bunica ei, căreia i-a povestit tot ce se întâmplă în bloc. Următoare zi dimineață tragedia s-a produs, iar Mirela nu a mai răspuns la telefon familiei.

„Băiatul… ce să ne spună: Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia. Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum ”, a declarat bunica Mirelei.

Răstunare de situație în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii exclud ipoteza robinetului defect

Ea este Alexandra, tânăra de 17 ani care luptă să trăiască după explozia din Rahova. A fost rănită grav, iar familia cere ajutor