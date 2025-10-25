Tragedie la Roma! Beatrice, o tânără de 20 de ani, a murit nevinovată în urma unei curse ilegale de mașini

O seară obișnuită s-a transformat într-un coșmar pe șoseaua Cristoforo Colombo. Două mașini s-au ciocnit violent, iar o tânără aflată pe scaunul din dreapta a murit la spital. Poliția italiană anchetează acum o posibilă cursă ilegală între tineri.

O tragedie cutremurătoare a avut loc la Roma, unde o tânără de 20 de ani, Beatrice Bllucci, și-a pierdut viața în urma unui accident provocat de o presupusă cursă ilegală de mașini. Alte trei persoane, cu vârste între 20 și 22 de ani, au fost rănite grav și se află internate în stare critică.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, pe bulevardul Cristoforo Colombo, în apropierea Pieței Navigatorilor, una dintre cele mai circulate artere ale capitalei italiene. În accident au fost implicate două autoturisme, un BMW și un Mini Cooper.

Impact devastator și o viață frântă la doar 20 de ani

Potrivit primelor informații, BMW-ul în care se aflau doi tineri circula cu o viteză extrem de mare și ar fi fost implicat într-o întrecere cu un alt vehicul. Într-un moment fatal, mașina a lovit violent Mini-ul în care se afla Beatrice, pasageră pe scaunul din dreapta.

În urma impactului, autoturismul Mini a fost proiectat într-un copac de pe scuarul despărțitor. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a-i scoate pe tineri, iar toți cei implicați au fost transportați de urgență la spital. Din nefericire, Beatrice a murit câteva ore mai târziu, din cauza rănilor extrem de grave. Ceilalți trei tineri se află în continuare sub supravegherea medicilor.

Ce spun imaginile de pe camerele de supraveghere

Poliția locală din Roma a deschis o anchetă pentru a stabili dacă accidentul a fost cauzat de o cursă ilegală. Primele ipoteze sugerează că mașinile se întreceau pe bulevardul Cristoforo Colombo, o zonă frecvent utilizată de tineri pasionați de viteză. Autoritățile analizează acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și urmează să audieze martorii care au văzut momentul impactului.

