Gestul pe care l-au facut asistentele drept omagiu pentru o tânără care a ales să salveze alte vieți

De: Andreea Stăncescu 24/10/2025 | 15:11
Kimber Mills a murit la doar 18 ani / Sursa foto: Facebook
Asistentele unui spital din Alabama au făcut un gest impresionant pentru o tânără de doar 18 ani, Kimber Mills, care și-a pierdut viața după ce a fost împușcată la o petrecere. Chiar dacă nu a supraviețuit tragediei, a continuat să salveze alte vieți prin donarea organelor. Omagiul adus a fost unul dureros pentru toată lumea. 

O tânără majoretă în vârstă de 18 ani, Kimber Mills, a murit după ce a fost împușcată în timpul unei petreceri în aer liber, desfășurată într-o zonă rurală cunoscută sub numele de „The Pit” din Alabama. Incidentul a avut loc după ce mai multe persoane s-au încăierat, iar focurile de armă au izbucnit brusc. Adolescenta a fost grav rănită și a petrecut câteva zile în spital, unde a luptat pentru viața ei, înainte de a fi deconectată de la aparatele de susținere a funcțiilor vitale și a fi declarat decesul. Evenimentul tragic a zguduit comunitatea locală și liceul din care făcea parte.

Atât cadrele medicale, cât și apropiații au venit să-și ia rămas bun de la ea într-o ceremonie emoționantă, organizată chiar în spital, pe holul ce ducea către sala de operație. Rugăciunile și lacrimile lor conturau un culoar al solidarității, transformând momentul dureros într-o celebrare a curajului și altruismului lui Kimber Mills, care urma să salveze vieți prin donarea organelor. Inima tinerei a fost donată unui băiat de șapte ani din Ohio, iar plămânii unei femei din New York. Cei doi pot spera la o nouă viață datorită majoretei în vârstă de 18 ani.

„A fost și va fi întotdeauna atât de iubită de toți cei care au cunoscut-o”, a spus sora victimei, Ashley Mills.

Sursa foto: Facebok

Bărbatul care a tras focurile de armă a fost arestat

Autoritățile au arestat un bărbat de 27 de ani, Steven Tyler Whitehead, suspectat că a tras asupra grupului, și l-au acuzat de crimă și de trei capete de acuzare pentru tentativă de omor. Prietenii victimei susțin că acesta ar fi hărțuit-o pe Kimber Mills înainte de a deveni violent, iar un martor a fost rănit în timp ce încerca să o protejeze pe tânără.

