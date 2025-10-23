Gucci Mane, diagnosticat cu schizofrenie. Ce spune rapperul despre boala sa

Gucci Mane, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei hip-hop americane, a vorbit deschis despre o parte vulnerabilă și adesea ascunsă a vieții sale. El se luptă cu problemele de sănătate mintală, primind de la medici un diagnostic dur și anume schizofrenie.

Gucci Mane a vorbit public despre lupta sa cu problemele de sănătate mintală. Alături de soția sa, Keyshia Ka’Oir, rapperul a povestit cum a reușit să înfrunte diagnosticul de schizofrenie și tulburare bipolară, o experiență care i-a schimbat complet viața. În cartea sa care a fost lansată pe 14 octombrie, își descrie în detaliu parcursul emoțional și momentul care l-a determinat să ceară ajutor. Artistul a povestit în cadrul emisiunii The Breakfast Club că un episod grav petrecut în 2020 l-a făcut să realizeze cât de importantă este sănătatea mintală.

„După aceea, mi-am zis: «Omule, trebuie să mă asum responsabil și să am grijă de sănătatea mea». Nu vreau să mai am niciodată un episod. Voi merge la un terapeut, chiar dacă va trebui să iau medicamente”, a declarat rapperul, în vârstă de 45 de ani.

Soția lui l-a ajutat să se vindece

El a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor și a fost dispus să facă orice pentru a-și recăpăta echilibrul de altădată.. Momentul decisiv a venit după intervenția soției sale, Keyshia Ka’Oir, care a fost nevoită să acționeze rapid atunci când a observat că starea lui se agravează.

„I-am sunat avocatul, am chemat niște gărzi de corp și am plănuit o răpire completă, apoi l-am răpit și l-am dus la spital. Încerca să se lupte cu ei și tot ce avea de oferit, dar erau șase și nu a putut face față. L-am aruncat în mașină și încerca să sară din mașină, așa că l-am pus în mijlocul mașinii”, a povestit soția rapperului.

După acel episod, Keyshia a creat un sistem pentru a depista semnele timpurii ale unei crize. Artistul a explicat că motivația de a se vindeca a venit și din dragostea pentru familie, dorindu-și să fie un exemplu pentru copiii săi.

