O influenceriță de doar 30 de ani a murit după ce a ales să nască acasă. Cum s-a produs tragedia: ”Nu s-a mai putut face nimic”

Sfârșit tragic pentru o tânără influenceriță. Aceasta s-a stins din viață imediat după ce a adus pe lume primul său copil. Tânăra și-a dorit să nască acasă, însă au apărut unele complicații. Femeia a fost transportată de urgență la spital, dar pentru ea nu s-a mai putut face nimic. Cum s-a întâmplat totul?

Stacey Hatfield, cunoscută și sub numele de Warnecke, era o nutriționistă celebră din Melbourne. Aceasta avea o comunitate mare de fani, cu care împărtășea rețetele sale de mâncare sănătoasă.

„Călătoria mea personală pentru o viață sănătoasă a început din cauza unui ciclu nesfârșit de probleme digestive, probleme ale pielii, lipsă de energie, imunitate scăzută, stări de spirit și exces de greutate nedorit (lista poate continua!)”, scria Stacey Hatfield, pe site-ul său.

A murit după ce a ales să nască acasă

Stacey Hatfield și-a dorit cu ardoare să devină mămică, iar perioada sarcinii a fost una specială pe ea. Influencerița de 30 de ani și-a dorit să nască acasă și așa a și făcut. Însă, imediat după ce fiul său a venit pe lume, au apărut câteva complicații grave, iar Stacey a fost transportată de urgență la spital.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea, iar femeia s-a stins din viață. Influencerița a apucat să își strângă fiul în brațe o singură dată, iar acum în urma ei a rămas multă durere. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către soțul nutriționistei, care a postat un mesaj sfâșietor în mediul online.

„Stace a decedat pe 29 septembrie 2025, după ce l-a născuacasă pe primul nostru născut, Axel. Din păcate, la scurt timp după aceea, a apărut o complicație neprevăzută și extrem de rară, iar ea a decedat după ce a fost transferată la spital. Personalul spitalului a fost uimitor și a făcut tot posibilul să o ajute, dar în cele din urmă nu s-a mai putut face nimic în ciuda eforturilor lor. Ea a fost farul meu în furtună, iar lumea este mai puțin strălucitoare fără ea. Ca bărbat, nu mi-aș putea dori o parteneră mai bună. A fost cea mai frumoasă, iubitoare, grijulie, muncitoare, disciplinată, inteligentă și de încredere ființă umană pe care am cunoscut-o vreodată. M-a transformat în bărbatul care sunt astăzi și tot ce am în viață i se datorează ei. Cea mai fericită zi din viața mea a fost să mă căsătoresc cu ea, cea mai bună prietenă a mea, pe o plajă cu nisip alb din Maldive. Se simțea cel mai bine în natură, înconjurată de copaci și nisip la picioare. Și-a trăit întreaga viață apreciind tot ce avea și nu-i păsa de bunurile materiale. Timpul ei preferat era să citească o carte cu o cană de ceai verde și cu buldogul nostru francez, Winter, alături A fost cel mai mare vis al vieții ei să fie mamă. A făcut-o. În termenii ei, exact așa cum a visat dintotdeauna. I-a plăcut să fie însărcinată și în ultimele 9 luni i-a spus fiului nostru că îl iubește în fiecare zi. L-a ținut în brațe pe Axel când s-a născut, l-a alăptat, a văzut că era băiat și l-a iubit. L-a iubit atât de mult și încă continuă să-l iubească”, a scris soțul influencriței, în mediul online.

Foto: Instagram