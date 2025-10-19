Acasă » Știri » Anunțul momentului despre Brigitte Bardot! Ce se întâmplă cu actrița, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă

De: Irina Vlad 19/10/2025 | 23:11
Brigitte Bardot/ sursă foto: Profimedia

Brigitte Bardot (91 de ani) trece printr-o perioadă delicată. De aproape trei săptămâni, legenda cinematografiei franceze a fost internată în spital timp de trei săptămâni, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la începutul acestei luni.

Legenda franceză a cinematografiei, în vârstă de 91 de ani, se recuperează după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale suferită la începutul lunii octombrie. Nu se cunosc exact date despre afecțiunea de care suferea actrița cinematografiei franceze, însă starea sa de sănătate ar fi fost considerată îngrijorătoare – din cauză că ar fi fost diagnosticată cu o boală gravă.

Brigitte Bardot a fost externată din spital

Actrița a fost internată la spitalul privat Saint-Jean din Toulon, iar în prezent, starea sa de sănătate este îmbucurătoare. După trei săptămâni de monitorizare, Brigitte Bardot a ajuns acasă, unde acum trece printr-un proces de recuperare anevoios.

Bardot a devenit faimoasă la nivel internațional în anii 1950 și 1960, captivând publicul cu frumusețea ei naturală și prezența rebelă pe ecran. Rolul care i-a adus succesul a fost în filmul din 1952 „Manina, fata în bikini”, care a stârnit controverse, dar a marcat începutul unei cariere revoluționare.

Ea a continuat să joace în filme de succes precum „Fata obraznică”, „Culesul margaretelor” și „Și Dumnezeu a creat femeia”, acesta din urmă devenind unul dintre cele mai profitabile filme străine din istoria Statelor Unite la acea vreme. Carisma și senzualitatea lui Bardot i-au adus titlul de „sex kitten” al Europei, deși mai târziu a devenit celebră pentru profunzimea, talentul artistic și influența sa asupra culturii globale.

După ce s-a retras din actorie în 1973, Bardot și-a dedicat viața apărării drepturilor animalelor. Ea a fondat Fundația Brigitte Bardot, care lucrează pentru protejarea animalelor din întreaga lume prin operațiuni de salvare și campanii de sensibilizare.

Pasiunea ei pentru bunăstarea animalelor a devenit misiunea vieții sale, iar ea a continuat să-și folosească platforma pentru a milita în favoarea unui tratament uman și a unor legi mai stricte privind protecția animalelor. Deși apare rar în public, vocea lui Bardot rămâne puternică prin activitatea fundației sale.

 

