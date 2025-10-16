Despărțire neașteptată în showbiz! Tom Cruise este din nou burlac, după ce s-a despărțit de iubita cu 26 de ani mai tânără

După o relație de doar câteva luni, Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit. Toți ochii doamnelor și domnișoarelor se îndreaptă acum către actorul de la Hollywood, care a devenit din nou un bărbat fără obligații.

Ton Cruise, actorul în vârstă de 63 de ani din ”Top Gun”, și Ana de Armas, actrița în vârstă de 37 de ani din ”Balerina”, nu și-au confirmat niciodată în mod oficial relația, dar au fost văzuți mergând împreună, ținându-se de mână, și părăsind împreună petrecerea aniversară a lui David Beckham, care a împlinit 50 de ani la începutul acestui an.

Tom Cruise și Ana de Armas au rămas prieteni

Zvonurile despre o posibilă idilă între cei doi au început să circule în luna februarie a acestui an, când au fost văzuți luând masa împreună într-un restaurant din Londra alături de managerii lor, care au insistat că întâlnirea ar fi fost strict profesională.

Imediat după ”întâlnirea profesională”, Tom Cruise și Ana de Armas au fost văzuți din nou împreună la petreceri aniversare, ieșiri romantice, la plimbări în parc și chiar într-o escapadă cu iahtul în Spania, în luna iulie. Cea mai notabilă apariție publică a lor a avut loc pe stadionul Wembley, când au fost văzuți bucurându-se de concertul de reunire al trupei Oasis.

Însă acum se pare că relația lor a ajuns la final, iar cele două vedete de la Hollywood au decis să rămână în relații amicale. Tom Cruise și Ana de Armas urmau să joace împreună în thrillerul supranatural ”Deeper”, fiind văzuți repetând în Londra, dar se pare că acum proiectul este în pauză. Cu toate acestea, surse din apropierea lor susțin că, pe viitor, vor continua să colaboreze în alte proiecte cinematografice.

”Tom și Ana s-au simțit bine împreună, dar relația lor de iubire a ajuns la final. Vor rămâne prieteni, însă nu mai formează un cuplu. Scânteia dintre ei s-a stins și au realizat că le este mai bine să rămână prieteni. Chiar și așa, cei doi se bucură de compania celuilalt, iar amândoi au reacționat matur în fața despărțirii. Ea a fost deja distribuită în următorul lui film, așa că vor continua să lucreze împreună”, au spus apropiații celor doi.

