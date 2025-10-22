Acasă » Exclusiv » Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă etapă: “L-am așteptat atât de mult”

De: Andrei Iovan 22/10/2025 | 15:32
Carmen de la Sălciua va începe, din nou, să facă toate demersurile necesare pentru a-și vedea visul devenit realitate. De ceva vreme încearcă să devină mamă, însă până acum lucrurile nu s-au concretizat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit că în iarna aceasta va face tot posibilul să rămână însărcinată. Planul este stabilit, iar indicațiile medicului sunt clare. Mai puțin stres, mai multe vacanțe și focus pe relaxare. Iar în cazul în care minunea nu se va întâmpla anul acesta, artista are de gând să apeleze la fertilizarea in vitro. Ce-i drept, a fost un an încărcat pentru artistă, mai ales din punct de vedere emoțional, după pierderea tatălui ei, care a avut o dorință arzătoare, înainte de a pleca în lumea celor drepți. 

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, are o carieră înfloritoare, o căsnicie fericită, iar tot ce îi lipsește este un copil, care să o împlinească pe deplin. S-a focusat pe carieră, a onorat toate evenimentele la care a fost invitată, dar în următoarea perioadă își dorește să se concentreze mai mult pe viața de familie.

Carmen de la Sălciua și soțul ei, pregătiți să devină părinți.

Relaxarea este foarte importantă, mai ales după o perioadă aglomerată, iar vedeta va prioritiza vacanțele, la sfatul medicului. Artista nu se află la prima încercare de a deveni mamă, a mai urmat tratamente cu hormoni în trecut, care și-au pus amprenta asupra siluetei, așa cum recunoaște chiar ea. Însă nu o deranjează acele kilograme, care, spune ea, se pot da jos oricând.

Carmen de la Sălciua: „Tatăl meu mi-a spus că își dorește să devin mamă”

Vedeta a mai spus că următoarea destinație pentru o vacanță ca în povești va fi Elveția sau Laponia, acolo unde speră că visul ei va prinde contur, iar până la sfârșitul anului, ne va da vestea cea bună. În caz contrar, Carmen de la Sălciua este pregătită să apeleze și la alte variante, cum ar fi fertilizarea in vitro.

În perioada asta vreau să merg să îmi mai fac niște analize, vreau să încep, din nou, drumul acesta spre a avea un copilaș. Înainte, când mi-am făcut analizele, mi-a spus doctorul că totul e ok, analizele mi-au ieșit bune, dar m-a întrebat dacă eu și soțul meu mergem în concedii, când ne permite timpul. Mi-a spus că asta e foarte important, să te deconectezi. Acum e mai bine, că avem ceva mai mult timp liber, doar în weekend sunt evenimente. Mi-ar plăcea să mergem în Elveția, sau undeva asemănător, pentru că mie îmi place, când e iarnă, să merg tot undeva unde e frig, nu concep să merg într-o țară exotică, iar acasă să ningă ca în povești. M-aș duce ori în Laponia, ori în Elveția, iarna asta.

Frustrant pentru mine este că analizele sunt ok, dar probabil e vorba de stres, pentru că eu anul acesta am avut și problema cu tata, și asta m-a consumat foarte mult. Nu-ți poți împărți creierul, nu poate fi jumătate fericit și jumătate trist. Dar încerc să mă detașez puțin, cu toate că e foarte greu, iar durerea rămâne. Tata, când era în viața, mi-a spus că își dorește foarte mult ca eu să fac copii. Mă vedea că pun foarte mult suflet și sufăr, când mergeam la el la spital, și era o problemă mai mult la mine, el era asumat cu boala lui. Și îmi spunea că ar vrea să mă concentrez pe asta, să devin mamă. Eu am făcut tratamente cu hormoni în trecut, mi-au schimbat organismul, am luat câteva kilograme în greutate. Dar nu e asta o problemă pentru mine, știu de ce sunt acele kilograme în plus, sunt pentru visul nostru de a deveni părinți. Nu e asta o problemă, se pot da jos. Multă lume mă îndeamnă să apelez la fertilizarea in vitro, dar nu am încercat. Deocamdată mai aștept, până la sfârșitul anului, dacă nu se întâmpla, vom lua în calcul și varianta asta. Eu am 37 de ani, știu că sunt situații și în care femeile au născut la 40 și ceva de ani, dar aș vrea totuși să fiu o mamă care are răbdare, pentru că după o anumită vârstă începi să-ți pierzi răbdarea. Dar la mine cred că ar fi un entuziasm peste măsură, nu aș avea cum să-mi pierd răbdarea, pentru că l-am așteptat atât de mult, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

×