Carmen de la Sălciua îl pulverizează pe Culiță Sterp! A luat foc după acel ”dar”! Totul a plecat de la…infidelitate!

Carmen de la Sălciua îi dă replica lui Culiță Sterp, după ce acesta a făcut dezvăluiri neașteptate în emisiunea moderată de Denise Rifai. Una dintre întrebările usturătoare ale prezentatoarei l-a făcut pe artist să confirme faptul că a și-a înșelat fosta soție, dar a spus și ce l-a împins să facă acest gest. Ba chiar au existat și niște acuzații, presărate printre rânduri. Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Carmen de la Sălciua spune lucrurilor pe nume. Povestea pare că nu se mai sfârșește, iar rând pe rând, ies la iveală noi detalii. Îndrăgita artistă dezminte unele afirmații susținute de fostul partener, care, aparent, nu și-a asumat, în totalitate, greșelile făcute în trecut.

Deși vedeta s-a săturat de toate discuțiile legate de fostul soț, nu a putut să rămână indiferentă la cele spuse de Culiță Sterp. Și-a recunoscut vina, atunci când a dezvăluit că și-a înșelat fosta soție. Însă a aruncat și câteva săgeți acide, din care a lăsat să se înțeleagă că, de fapt, motivul pentru care a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua, a avut un temei.

Ba chiar a ținut să precizeze că nu doar el a fost infidel în relație, ci și fosta parteneră de viață. Bruneta l-a taxat pe cântăreț, care, se pare că a omis să spună tot adevărul. Este indignată de faptul că artistul a încercat să o scoată și pe ea vinovată, însă lasă totul în voia divinității, care se va ocupa de toate nedreptățile care au existat.

Carmen de la Sălciua îl taxează dur pe Culiță Sterp

Artista și fostul soț au avut o relație tumultoasă, iar acum, ambii și-au refăcut viața și au familii fericite. Însă securea războiului pare că nu a fost îngropată în totalitate. Culiță Sterp încă mai aruncă replici tăioase, pe care vedeta nu le trece cu vederea așa ușor. Mai ales că, din spusele ei, există și multe neadevăruri la mijloc.

„Părerea mea nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi. Nu există ca doi parteneri să înșele amândoi în același timp, unul trebuie să fie primul. Atunci cred că pot trage ceilalți concluziile. Eu nu mai doresc să mai fiu asociată cu subiectul și cu subînțelesurile care au existat și în emisiune, când a fost el invitat, acum. Și în legătură cu YouTube-ul au fost lucruri neadevărate, pe care le-a spus. Nici nu mai contează, până la urmă, pentru ă este un Dumnezeu sus, care le vede și le aude pe toate.

S-au întâmplat multe lucruri, iar acum nu mai sunt recunoscute de către el. Dar acele lucruri s-au consumat, ori că sunt recunoscute, ori că sunt negate, ori că se spală pe mâini, tot aia e. El a recunoscut că m-a înșelat, însă a pus un ‘dar’ după. Asta înseamnă că nu își asumă în totalitate, pe deplin. Putea să spună că recunoaște, fără ‘dar’, pentru că acel cuvânt mă face pe mine să par vinovată. Eu mi-am asumat partea mea de vină, dar nici nu consider că am avut vreo parte de vină, pentru că am reacționat în consecința faptelor pe care le-am primit.

Dar uite că totuși, m-am bucurat că a recunoscut anumite lucruri, pentru că înainte nici nu se punea problema, zicea doar de mine că am greșit, că am făcut, că am dres. Dar multe s-au omis, mai ales referitor la YouTube. Eu sunt foarte liniștită, cum am gestionat situația atunci. Eu nu am trădat nicio secundă, nici măcar după despărțire, relația pe care am avut-o ca soț și soție. Nu m-am dus să blamez pe nimeni, mi-am spus partea mea de adevăr. Iar acea parte este chiar adevărul, până la urmă”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

