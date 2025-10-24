Confesiuni cutremurătoare de la clinica din Constanța. O mamă susține că medicii i-ar fi resuscitat copilul direct pe piept

O altă pacientă care a născut în clinica privată din Constanța a făcut mărturisiri cutremurătoare. Imediat după ce și-a adus copilul pe lume, bebelușul ei era inert, iar medicii l-au resuscitat direct pe pieptul ei.

Spitalul din Constanța a intrat în atenția oamenilor în urmă cu câteva săptămâni, atunci când Mădălina, o tânăra în vârstă de 29 de ani, s-a stins din viața la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel sănătos. Acum, o altă pacientă a decis să își spună povestea tragică.

Confesiuni cutremurătoare de la clinica din Constanța

Aceasta a născut la aceeași clinică la care tânăra de 29 de ani și-a pierdut viața. Încă din primele secunde în care a adus bebelușul pe lume, femeia a trecut prin momente de calvar. Bebelușul ei era inert, nu plângea, iar medicii i l-au pus pe piept și au început manevrele de resuscitare.

După aceea, femeia ar fi fost lăsată singură timp de 40 de minute fără să i se fi scos placenta. Laura a mărturisit că în tot acest timp, a urlat și nimeni nu ar fi mers la ea. După câteva momente a plecat cu greu să își caute bebelușul, pe Petru.

”Sarcina mea era una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități, că mi se dă ocopilul imediat în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască. Cam în a opta ora de travaliu mi s-a rupt apa, iar lichidul amniotic era verde, moment în care m-am speriat. A mai durat două ore travaliul până la expulzie. După ce s-a născut Petru, mi l-au pus pe piept și era inert. Am început să urlu, nu scotea niciun sunet, nici nu respira, au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”, a declarat Laura, la digi24.ro.

În cele din urmă, copilul Laurei a ajuns la Spitalul Județean din Constanța. Medicii au spus că procedura corectă prin care ar fi trebuit să nască tânăra era cezariana de urgență.

”Medicii și asistente de acolo nu erau deloc surprinși când au văzut că este încă un caz de la acest spital. Ei îi spuneau ”ISIS” spitalului. A fost personal medical care mi-a povestit despre alte cazuri, inclusiv femei care au murit”, a mai spus femeia.

