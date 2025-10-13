“Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii”. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu

Moartea Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani care și-a pierdut viața la scurt timp după naștere într-un spital din Constanța, a provocat revoltă în toata țara. Cazul se află în atenția autorităților sanitare și a Colegilor Medicilor, dar o reacție puternică a avut-o și europarlamentarul Nicu Ștefănuță, care s-a arătat profund șocat de această tragedie.

Mădălina, o femeie în vârstă de 29 de ani, și-a pierdut viața după ce adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Aceasta era originară din Giurgiu și reușise să obțină sarcina pe care și-o dorea extrem de mult prin fertilizare in vitro, după multe încercări. Tânăra s-a prezentat marți la o clinică privată din Constanța acuzând dureri și contracții, dar ar fi refuzat internarea.

Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Giurgiu

După câteva ore, Mădălina s-a întors la unitatea medicală aflându-se în travaliu avansat și a fost transferată de urgență în sala de nașteri. Tânăra a refuzat operația de cezariană, iar medicii au apelat la histeroctomie, intervenție necesară când starea de sănătate s-a agravat în timpul nașterii.

Nicu Ștefănuță nu a rămas indiferent la acest caz și a postat un mesaj pe social media, unde s-a declarat șocat de ceea ce s-a întâmplat. Politicianul a mărturisit că tragedia nu ar fi avut legătură cu deficiențele sistemului medical, ci cu deciziile personale luate fără să se asculte părerea specialiștilor.

„M-a șocat profund cazul femeii decedate după naștere la spitalul privat din Constanța. Nu, de data asta nu e vina medicilor, nici a incompetenței, nici a condițiilor proaste din spitale.

Și nici de o vină a victimei nu se poate pune problema. Un om care a murit merită doar compasiune, mai ales că a lăsat în urmă un copilaș fără mamă.

Ca soț și tată sunt însă șocat de frazele de mai jos. Practic soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii și dorea uterul femeii intact.

Ca om care a asistat la două nașteri grele, vă spun un singur lucru. Încrederea în știință, în personalul medical este crucială. Ei sunt fața de pe Pământ a lui Dumnezeu. Nu credințele tale contează, ci știința dovedită, factuală, concretă.

Opinia ta de nespecialist nu are cum să fie corectă, ba mai mult ce aduci de acasă ca bagaj de opinii poate fi vătămător până la mortal, pentru că nu este bazată deloc pe știință.

Netul nu ține loc de ani mulți petrecuți în universitate.

Curentul anti științific promovat de politicieni iresponsabili este de vină. Politicieni de extremă dreapta și nu numai care ne vor proști, suspicioși, care vor să credem în leacuri magice și în mituri stupide.

Reveniți-vă, oameni buni. Mor copii nevaccinați. O dați stupid înainte cu ‘plandemia’ și alte tâmpenii, în timp ce umanitatea merge înainte și progrese fantastice sunt făcute de medicină.

O națiune câștigătoare este una care crede în știință. Una pierzătoare este una care crede în tot felul de superstiții”, a spus acesta în mediul online.

