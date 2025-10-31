Acasă » Știri » Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea

Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea

De: Irina Vlad 31/10/2025 | 20:38
Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea
Sursa foto: Arhivă CANCAN

Misterul crimei din Pantelimon a fost elucidat cu ajutorul unei fete de doar 12 ani. O Bătrână de 83 de ani a fost ucisă de iubitul îngrijitoarei sale, însă moartea femeii fusese catalogată drept naturală. Ce s-a întâmplat, de fapt, dar și cum a murit bătrâna. 

O bătrână de 83 de ani a fost găsită fără viață în noaptea de 16 spre 17 octombrie 2025. Femeia era cunoscută cu mai multe probleme grave de sănătate, motiv pentru care ambulanțierul a declarat că decesul a avut loc ca urmare a unei morți naturale.

Moarte suspectă în orașul Pantelimon de lângă București

Din cauza stării sale de sănătate fragilă, bătrâna era îngrijită de Mirela, o femeie de 35 de ani, care acum este bănuită de crimă. La două săptămâni de când a fost îngropată, oamenii legii au descoperit că în spatele ”moarții naturale” a bătrânei ar fi fost, de fapt, o crimă.

Bătrâna de 83 de ani locuia alături de iubitul Mirelei și cele două fiice ale acestuia. Bărbatul era văduv și recent ar fi început o relație de iubire cu femeia de 35 de ani, pe care ar fi adus-o alături de el ca să aibă grijă de fetele lui. Bărbatul locuia alături de pensionară de 8 ani și încheiaseră un contract de întreținere cu uzufruct viager asupra apartamentului.

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Crima ar fi avut loc sub ochii unei fete de doar 12 ani, fiica iubitului îngrijitoarei, care ulterior i-a povestit tatălui ei ce a văzut. Bărbatul a mers imediat la poliție și a depus plângere împotriva iubitei sale.

Aanchetatorii și ciminaliștii au mers la cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon și au dezgropat sicriul cu trupul neînsuflețit al bătrânei, urmând să se efectueze investigații pentru a se afla dacă femeia a fost omorâtă sau nu. Sursă din interiorul anchetei susțin că femeia ar fi recunoscut că a ucis-o pe bătrână. Pe numele ei a fost emis un mandat de arestare preventiv pentru 30 de zile.

Ce a putut să pățească o tânără după ce a comandat mâncare la domiciliu. Livratorul Bolt i-a făcut o surpriză de zile mari!

Mihai Ghibuși, un șofer de TIR, a murit la 39 de ani după ce a făcut infarct la volan. Strigătul de ajutor al soției sale!

Tags:
Iți recomandăm
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Știri
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani…
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Știri
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Adevarul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere...
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Click.ro
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de...
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Digi 24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Digi24
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de ...
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, ...
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, nu mai stăteam de vorbă acum”
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” ...
Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele
Vezi toate știrile
×