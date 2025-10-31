Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea

Misterul crimei din Pantelimon a fost elucidat cu ajutorul unei fete de doar 12 ani. O Bătrână de 83 de ani a fost ucisă de iubitul îngrijitoarei sale, însă moartea femeii fusese catalogată drept naturală. Ce s-a întâmplat, de fapt, dar și cum a murit bătrâna.

O bătrână de 83 de ani a fost găsită fără viață în noaptea de 16 spre 17 octombrie 2025. Femeia era cunoscută cu mai multe probleme grave de sănătate, motiv pentru care ambulanțierul a declarat că decesul a avut loc ca urmare a unei morți naturale.

Moarte suspectă în orașul Pantelimon de lângă București

Din cauza stării sale de sănătate fragilă, bătrâna era îngrijită de Mirela, o femeie de 35 de ani, care acum este bănuită de crimă. La două săptămâni de când a fost îngropată, oamenii legii au descoperit că în spatele ”moarții naturale” a bătrânei ar fi fost, de fapt, o crimă.

Bătrâna de 83 de ani locuia alături de iubitul Mirelei și cele două fiice ale acestuia. Bărbatul era văduv și recent ar fi început o relație de iubire cu femeia de 35 de ani, pe care ar fi adus-o alături de el ca să aibă grijă de fetele lui. Bărbatul locuia alături de pensionară de 8 ani și încheiaseră un contract de întreținere cu uzufruct viager asupra apartamentului.

Crima ar fi avut loc sub ochii unei fete de doar 12 ani, fiica iubitului îngrijitoarei, care ulterior i-a povestit tatălui ei ce a văzut. Bărbatul a mers imediat la poliție și a depus plângere împotriva iubitei sale.

Aanchetatorii și ciminaliștii au mers la cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon și au dezgropat sicriul cu trupul neînsuflețit al bătrânei, urmând să se efectueze investigații pentru a se afla dacă femeia a fost omorâtă sau nu. Sursă din interiorul anchetei susțin că femeia ar fi recunoscut că a ucis-o pe bătrână. Pe numele ei a fost emis un mandat de arestare preventiv pentru 30 de zile.

