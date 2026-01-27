Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren

În fotbal, toată lumea vede sprintul, alunecarea, centrările și duelurile. În viața de acasă, însă, echilibrul se ține din alți mușchi: nervi, organizare, comunicare și o doză sănătoasă de „nu mă reduce la rolul de nevastă”. Aici intră Irina Manea (născută Deaconescu) – vlogger, influencer, mamă și voce foarte prezentă în spațiul public, cu un stil direct și adesea combativ. Dacă Cristi Manea e „șeful pe teren”, Irina e genul de om care nu doar că bate toba din tribune, dar îți și scrie strategia pentru ziua de mâine.

„Nu sunt doar soția lui”: identitatea ei, înainte de etichetă

Irina Manea nu s-a „născut” în lumina reflectoarelor odată cu relația cu un fotbalist. Din contră, ea era deja cunoscută în online și și-a construit singură publicul și brandul personal. Într-un moment în care multe femei din jurul sportivilor sunt automat puse în cutia „nevastă de fotbalist”, Irina a vorbit public despre cât de nedreaptă e reducerea asta și despre realitatea din spatele aparențelor: mult timp singură acasă, multe responsabilități, multe judecăți gratuite.

Și, ca să fim sinceri, e fix genul de discurs care o așază într-o zonă foarte clară: ea nu vrea să fie „anexa” cuiva. Vrea să fie persoana întreagă, cu nume, muncă și opinii – chiar dacă asta înseamnă să supere o parte din internet.

Curajul de a spune ce alții ascund: episodul videochat

Un detaliu care a făcut mult zgomot în spațiul public a fost faptul că Irina a povestit deschis despre perioada din adolescență în care a făcut videochat pentru a strânge bani rapid, într-un context dificil de familie. În relatările preluate de presă, ea descrie presiunea situației, decizia luată atunci și apoi valul de rușine publică, panică și vulnerabilitate când au apărut imagini distribuite mai departe.

Poți să fii de acord sau nu cu alegerile ei de atunci, dar un lucru e greu de contestat: nu a vorbit din postura de „victimă perfectă”, ci din postura unui om care a trecut printr-o experiență complicată și a ales să nu se prefacă. Iar asta – în România, unde moralismul e sport național – e deja o formă de „pantaloni” purtați cu încăpățânare.

Activismul de stradă: „Noi suntem vocile femeilor”

În iunie 2025, Irina și Cristi Manea au fost surprinși la protestul din fața Guvernului, organizat pe fondul unui caz de violență gravă împotriva unei femei. Irina avea un mesaj scris pe o foaie: „Noi suntem vocile femeilor care și-au pierdut-o”, iar prezența lor a fost remarcată tocmai pentru că, în general, lumea așteaptă de la „cupluri celebre” să facă poze frumoase, nu să se poziționeze în stradă.

Nici campania electorală nu a scăpat nebifată, atât Cristi Manea cât și Irina Manea s-au implicat activ susținând calea europeană cât și pe actualul Președinte al României, o implicare destul de ciudată pentru un om de fotbal.

Aici se vede bine rolul pe care Irina pare să și-l asume: ea nu stă doar în decor. Se bagă, vorbește, susține cauze, și, când e cazul, își asumă mesajul fără să-l îndulcească. Într-o expresie mai francă, ea e „politicianul casei” în sensul că are instinct de poziționare publică și de discurs – dar asta e o metaforă, nu o funcție oficială.

În familie: el joacă, ea gestionează

Cristi Manea a vorbit în interviuri despre cât de mult îl ajută Irina mental și emoțional, despre cum îl susține în momentele grele, despre faptul că l-a ajutat să iasă din depresie și despre rolul de echilibru pe care îl are în viața lui. Dincolo de glume, aici e miezul: cariera unui sportiv vine la pachet cu presiune, accidentări, eșecuri, nervi și tăceri după meciuri. Iar acasă, cineva trebuie să țină casa „în picioare”, la propriu și la figurat.

Și dacă îți imaginezi că asta înseamnă doar flori și poze în vacanțe, Irina a punctat exact invers: e muncă, e stres, e organizare, și de multe ori e și singurătate.

Acum, partea de caterincă: internetul adoră cuplurile unde unul e mai „quiet” și celălalt e locomotiva. Cristi, fundaș disciplinat, pare genul care își face treaba și vorbește mai puțin. Irina, în schimb, e voce. Așa că umblă vorba că „îl vopsește ea cum are chef, ba blond, ba roz, ba alb”. Ea e cea care decide vibe-ul casei, iar el își pune echipamentul și pleacă la antrenament.

Feminismul ei: direct, imperfect, dar constant

Irina e adesea percepută ca feministă tocmai pentru că insistă pe ideea de autonomie, muncă, identitate proprie și respingerea etichetelor. A spus public că nu e OK ca femeile să fie reduse la statutul de „neveste” și că ura aruncată pe femeile din jurul fotbaliștilor e adesea gratuită.

Nu e un feminism academic, cu note de subsol. E unul de viață, de story, de reacție, de „nu mă face decor”. Și, sincer, asta ajunge la multă lume tocmai pentru că e spus pe limba internetului.

Doi copii și un program care nu iartă

Dincolo de polemici, acasă există viața reală, cu tot ce înseamnă ea: rutine, oboseală, organizare și responsabilități. Irina și Cristi au două fetițe, Victoria (născută în octombrie 2020) și Venus (născută în martie 2022).

Asta e partea pe care n-o vede nimeni în rezumatele de meci: când el e în cantonament sau pe drumuri, cineva ține casa în picioare. Și, în logica de tabloid, aici se naște gluma cu „ea poartă pantalonii”: nu ca să-l micșoreze pe el, ci ca să sublinieze că managementul de zi cu zi e, de multe ori, pe umerii ei.

În paralel cu viața pe Tik-tok, Irina Manea cochetează și cu modellingul, ea defilând pe scenă la Bucharest Fashion Week dar și la o prezentare Vogue.

El pe teren, ea în tribune: unde e Cristi Manea acum

Pe plan sportiv, Cristi Manea rămâne o prezență importantă la Rapid Bucuresti, chiar dacă statutul lui a mai oscilat de-a lungul sezonului. Fundașul dreapta este folosit constant în rotație, cu meciuri ca titular și apariții venite de pe bancă, într-un Rapid care își propune obiective mari și unde concurența pe post este serioasă. Are experiență, selecții la națională și rămâne o piesă utilă în defensivă, mai ales în meciurile cu miză.

Irina Manea este o prezență constantă în tribune, la meciurile Rapidului, iar susținerea ei e vizibilă și asumată. Evident, „influențereala” ei vine la pachet cu expunere: uneori îl ridică pe Cristi, prin imaginea de cuplu solid și implicat, alteori îl bagă în discuții care n-au legătură directă cu fotbalul. Dar, din interior, Manea a spus clar că sprijinul de acasă îl ajută mental și îl ține echilibrat.

Dacă vrei rezumatul corect, fără poezie: Cristi Manea își face meseria pe teren, iar Irina Manea își face meseria în spațiul public și în viața de familie – cu tot ce vine la pachet, de la opinii ferme până la decizii care au stârnit controverse. Ea nu e doar „în spatele lui”, ci mai degrabă „lângă el”, cu propriul ei steag, propriul ei public și propriile ei bătălii. Iar în vremuri în care multe relații se vând ca vitrine perfecte, combinația lor pare să fie mai degrabă una de echipă: el apără pe teren, ea atacă în discurs.

CITEȘTE ȘI: Femeia din spatele lui Kevin De Bruyne: povestea de dragoste începută pe Twitter și viața discretă a uneia dintre cele mai admirate soții din fotbal

Tolami Benson: din PR londonez în centrul universului Bukayo Saka