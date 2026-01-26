 Femeia din spatele lui Kevin De Bruyne: povestea de dragoste începută pe Twitter și viața discretă a uneia dintre cele mai admirate soții din fotbal

În spatele unuia dintre cei mai mari mijlocași ai fotbalului mondial se află o femeie care i-a schimbat viața. Michelle Lacroix, soția lui Kevin De Bruyne, nu este numai partenera de viață a starului belgian, ci și sprijinul constant care i-a schimbat definitiv destinul. Povestea lor a început surprinzător, cu un simplu tweet, și continuă astăzi ca una dintre cele mai solide relații din lumea sportului.

Cum s-au cunoscut Michelle și Kevin De Bruyne: o poveste modernă de dragoste

Într-o eră dominată de aplicații de dating, Kevin De Bruyne și Michelle Lacroix s-au cunoscut într-un mod neașteptat: pe Twitter. Totul s-a întâmplat în 2014, pe vremea când fotbalistul evolua în Germania, la Wolfsburg, și avea doar câteva mii de urmăritori.

„A început cu un tweet”, a povestit De Bruyne într-un interviu acordat The Players’ Tribune. „Am scris ceva despre un meci, iar această fată frumoasă a dat like. Eram singur, iar un prieten mi-a spus: «Pare o fată de treabă, ar trebui să-i scrii».”

Fotbalistul a recunoscut însă că nu a avut curajul să îi trimită direct un mesaj. În cele din urmă, prietenul său a făcut primul pas în locul lui. „Din fericire, a trimis mesajul pentru mine și ea a răspuns. Am vorbit luni întregi prin mesaje. A fost ceva foarte frumos.”

De la logodna sub Turnul Eiffel la nunta din Italia

Relația lor a evoluat rapid, iar în decembrie 2016, Kevin De Bruyne a ales un loc simbolic pentru cererea în căsătorie: Turnul Eiffel, la Paris. Câteva luni mai târziu, pe 26 iunie 2017, cei doi s-au căsătorit într-un cadru elegant, la Sorrento, în Italia.

După nuntă, Michelle a postat o fotografie simplă, cu data evenimentului, în timp ce Kevin a scris: „Sunt atât de mândru că te pot numi soția mea.” De-a lungul anilor, fotbalistul a continuat să îi dedice mesaje emoționante, numind-o „partenerul meu de viață” și „cea mai importantă persoană din existența mea”.

O familie unită: cei trei copii ai cuplului De Bruyne

Michelle și Kevin De Bruyne au împreună trei copii. Primul lor fiu, Mason Milian, s-a născut în martie 2016, într-o perioadă extrem de stresantă pentru jucător, aflat în plin proces de transfer. Al doilea fiu, Rome, a venit pe lume în octombrie 2018, iar în septembrie 2020 familia s-a mărit cu o fetiță, Suri.

De Bruyne a vorbit adesea despre rolul esențial pe care Michelle îl joacă în viața de familie, descriind-o drept „cea mai bună mamă pentru copiii noștri”.

Sprijin necondiționat pentru cariera lui Kevin De Bruyne

Michelle Lacroix este prezentă constant în momentele importante ale carierei soțului ei. A fost alături de el în tribunele marilor finale, la sărbătorirea titlurilor câștigate cu Manchester City și în momentele dificile ale echipei naționale a Belgiei.

După câștigarea titlurilor din Premier League, Michelle a publicat imagini alături de Kevin și copii, pe teren, ținând trofeele. „No words”, a scris ea în 2023, într-o postare care a devenit virală.

Podcast, caritate și viața din afara fotbalului

Dincolo de viața de familie, Michelle Lacroix este co-gazdă a podcastului „Secret Society”, un proiect în limba neerlandeză, unde discută cu personalități din Belgia și Olanda despre viață, carieră și feminitate.

Totodată, cuplul este implicat activ în acțiuni caritabile, sprijinind organizații dedicate copiilor. Michelle și Kevin au participat la campanii în spitale din Manchester și sunt ambasadori ai Ronald McDonald Foundation for Children.

Eleganță și discreție în lumina reflectoarelor

În ianuarie 2026, Michelle Lacroix a atras atenția presei internaționale la ceremonia în care Kevin De Bruyne a fost introdus în Belgian Hall of Fame. Apariția ei într-o rochie neagră elegantă a fost intens comentată, însă Michelle a rămas fidelă stilului său: rafinat, discret și fără excese.

„Mi-a schimbat viața”

Într-unul dintre cele mai emoționante momente publice, Kevin De Bruyne a spus simplu despre soția sa:

„Mi-a schimbat viața în atât de multe feluri. Sincer, nu știu ce aș face fără ea.”

O perioadă dificilă pentru familia De Bruyne

În ultimele luni, viața familiei De Bruyne a fost umbrită de o încercare serioasă. Kevin De Bruyne este în continuare absent de pe teren din cauza unei accidentări grave la coapsă, suferite într-un meci Napoli – Inter, partidă în care a reușit să marcheze, dar a fost nevoit să părăsească terenul din cauza durerilor.

Operația la care a fost supus a decurs bine, însă recuperarea este una de durată, iar revenirea sa este estimată abia în cursul anului 2026. Sub comanda lui Antonio Conte, echipa a întâmpinat dificultăți evidente în ofensivă fără De Bruyne, cifrele arătând o scădere clară a ocaziilor și golurilor create. Situația a devenit subiect de ironii în spațiul public, fostul internațional italian Nicola Berti catalogându-l, într-o notă glumeață, drept „un pensionar”, înaintea unui derby disputat în ianuarie 2026.

Problemele fizice ale lui De Bruyne au avut ecou și la nivel internațional, unde naționala Belgiei a fost nevoită să se descurce fără liderul său, într-o perioadă delicată a preliminariilor pentru Cupa Mondială. Chiar și așa, impactul său rămâne uriaș: prestațiile din Champions League pentru Manchester City sunt încă analizate și comparate, iar Napoli este forțată să își regândească strategia de viitor, inclusiv în ceea ce privește eventuale mutări pe piața transferurilor.

În această perioadă complicată, Michelle Lacroix este sprijinul discret, dar esențial, al fotbalistului, într-un moment care testează atât cariera, dar și echilibrul unei familii obișnuite cu succesul. Pentru unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale, Michelle Lacroix rămâne nu doar soția perfectă, ci și fundația pe care s-a construit un parcurs excepțional — pe teren și dincolo de el.

