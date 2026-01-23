Acasă » Știri » Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren

De: Paul Hangerli 23/01/2026 | 08:30
Din tribunele stadionului și până în culisele unora dintre cele mai apreciate evenimente din Craiova, Bianca Roman este mai mult decât „soția unui fotbalist”. Este o femeie de afaceri care a învățat să trăiască sub presiune, să construiască din dezamăgiri și să-și transforme povestea personală într-un proiect de viață solid. Iar „fotbalistul rebel” al Ligii 1, Mihai Roman, nu doar că nu se opune, ci pare să fie parte din plan.

O poveste începută devreme, fără calcule și strategii

Bianca și Mihai s-au cunoscut la 17 ani, într-o vreme în care rețelele sociale erau la început, iar viața nu venea cu planuri mari ci mai degrabă cu bucurii de moment. „Eram micuți, aveam aceeași vârstă. Mi-a plăcut de el aproape imediat și lucrurile au curs natural”, povestește Bianca în interviurile sale. Emoția aceea rară, fluturii în stomac care nu se uită, au crescut în timp într-o relație intensă, pusă constant la încercare de distanță și de presiunea sportului de performanță.

Viața lângă un sportiv de top: presiune, absențe și alegeri grele

Pentru Bianca, una dintre cele mai mari provocări a fost să accepte un adevăr pe care puțini îl înțeleg cu adevărat: un fotbalist nu are control total asupra propriei vieți. Programul, meciurile, cantonamentele și transferurile dictează totul. Chiar și momentele importante de familie pot fi sacrificate. Povestea refuzului dureros de a fi nași, din cauza unui meci programat exact în acea zi, spune mai mult decât orice analiză despre ce înseamnă viața lângă un sportiv profesionist.

„A fost extrem de greu. Mihai a fost la meci, pentru că este un profesionist. Am înțeles asta, chiar dacă m-a durut”, mărturisește ea. În balanță, însă, Bianca spune că aceste momente sunt compensate de multe lucruri bune și de o creștere comună, construită pe comunicare constantă.

Unul dintre cele mai dificile episoade recente a fost plecarea lui Mihai în Uzbekistan, unde a jucat timp de opt luni. Bianca a ales să rămână în România, prinsă într-un proiect de business care îi cerea prezență totală. „Aveam biletele luate, dar eram extrem de obosită. Munceam enorm.” Decizia de a nu pleca a fost una matură, dar dureroasă, mai ales pentru fiica lor, Ariana, care își dorea să-și vadă tatăl mai des.

Cine este Bianca Roman dincolo de stadion

„Îmi place să mă consider o femeie puternică. Sunt mamă, perfect imperfectă, și antreprenor pasionat.” Bianca nu se ascunde în spatele statutului de soție de fotbalist. Deține business-uri încă din 2017 și recunoaște că antreprenoriatul nu este un drum ușor. Din contră, începutul este dur, plin de nesiguranță și muncă nevăzută.

Ea vorbește deschis despre nevoia de educație, dezvoltare personală și despre procesul de delegare, pentru a putea crește nu doar afacerile, ci și pe sine. Se află într-o tranziție asumată, către o versiune nouă a sa, una mai strategică și mai ancorată în viitor.

Un capitol definitoriu este Lemonde, salonul de evenimente și restaurantul care a devenit rapid reper în Craiova. Conceptul s-a născut într-un moment de dezamăgire profundă, după renunțarea la un proiect drag, aflat tot în zona de evenimente. „Dacă nu se poate asta, ne facem noi sala noastră”, și-a spus Bianca.

Elementul central, un lămâi uriaș de aproximativ șapte metri, a devenit semnătura vizuală a locului și un diferențiator memorabil. „Mi-am dorit să creez experiențe, nu doar evenimente”, spune ea. Iar reacțiile clienților, mesajele pline de emoție primite după evenimente, sunt pentru Bianca cea mai mare recompensă.

Mihai Roman, de la atacant la viitor om de business

În prezent, FC Argeș este clubul la care evoluează Mihai Roman, purtând tricoul cu numărul 9 în SuperLiga. Născut pe 31 mai 1992, la Craiova, atacantul de 1,90 m este cunoscut pentru forța fizică, jocul aerian și instinctul de finalizare. A trecut prin campionate diferite, din România până în Olanda, Israel și Uzbekistan, acumulând experiență și maturitate.

Bianca vede deja următorul pas pentru el. L-a implicat direct într-un business de familie, l-a făcut administrator și îl pregătește, treptat, pentru viața de după fotbal. „În loc să se joace FIFA, vreau să citească o carte de antreprenoriat”, spune ea, cu umor, recunoscând că ideea îl sperie uneori.

Bianca Roman este dovada că, în spatele unui fotbalist vizibil, poate exista o femeie care construiește discret, dar temeinic. Nu își propune să iasă din umbra stadionului pentru notorietate, ci pentru consistență. În timp ce Mihai Roman marchează pe teren, Bianca joacă ofensiv în business, cu o strategie pe termen lung: independență financiară, investiții inteligente și o viață construită pe propriile reguli.

În Liga 1, Mihai Roman rămâne „rebelul” care nu joacă după clișee. Acasă, însă, se pregătește pentru un alt tip de meci, unul în care Bianca pare hotărâtă să nu piardă niciun punct.

