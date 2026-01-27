Cum a petrecut Nicoleta Nucă la 32 de ani. Altele fug în Maldive, ea nici n-a vrut să audă: „Au fost prea multe schimbări”

Nicoleta Nucă a împlinit 32 de ani, iar această vârstă a găsit-o mai implicată ca oricând în proiectele profesionale. Deși cariera rămâne prioritară, artista se bucură și de echilibrul din viața personală și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Anton, în liniștea de la Valea Călugărească. Cum a petrecut de ziua ei, ce planuri are pentru perioada următoare și ce spune despre nuntă, aflăm din declarațiile sale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cât de complicat a fost pentru ea anul trecut, dar și ce țeluri are de atins anul acesta.

Pe Nicoleta Nucă a găsit-o vârsta de 32 de ani în plin echilibru și workoholică. Ziua sa de naștere nu a fost, nici anul acesta, un prilej de escapadă exotică, așa cum se întâmplă în cazul multor colege de breaslă. Artista nu a petrecut nici alături de partenerul ei, Bogdan Antov, ci a preferat să se concentreze pe muncă. Deși are multe destinații pe care vrea să le bifeze, artista a decis ca în această perioadă să se concentreze pe carieră. S-a mutat la țară, alături de partenerul ei, dar asta nu o împiedică să onoreze proiectele profesionale din Capitală.

Nicoleta Nucă, pusă pe treabă și de ziua ei: „Dacă nu termin, amân petrecerea”

Nicoleta Nucă a sărbătorit împlinirea celor 32 de ani prin muncă, așa cum și-a obișnuit deja fanii. Artista a ales să își petreacă ziua de naștere la repetiții, implicată într-un nou proiect profesional, lăsând distracția pe plan secund. Pentru ea, satisfacția vine din munca bine făcută, iar vacanțele sau petrecerile pot aștepta.

„Muncesc de ziua mea, sunt la repetiții, am treabă. De dimineață am ajuns la muncă, pregătesc un proiect foarte frumos care va fi pe gustul publicului. Am primit foarte multe urări de ziua mea de la toți oamenii dragi. M-au bucurat în egală măsură, toți oamenii care mi-au scris sau m-au sunat înseamnă ceva pentru mine. Ei sunt cei care contează. Nu am bifat vreo vacanță exotică de ziua mea. Nu sunt adepta vacanțelor, în special de ziua mea. Pentru mine contează mai mult munca, dacă am de lucru, prefer să amân vacanțele”, a spus Nicoleta Nucă pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă nu a exclus complet ideea unei mici celebrări, Nicoleta recunoaște că programul încărcat i-ar putea da planurile peste cap. Artista a mărturisit că se așteaptă la o surpriză din partea partenerului ei, Bogdan Anton, însă până la finalul zilei nu apucase să se bucure de cadouri, fiind prinsă exclusiv cu repetițiile.

„Nu știu dacă voi mai reuși să petrec pe seară, dacă nu terminăm repetițiile, o să amân petrecerea. O să merg acasă, să mă odihnesc pentru că și mâine este o zi foarte lungă. Ziua mea este în fiecare an. Nu țin neapărat ca fix de ziua mea să petrec, dar o să marchez cumva momentul. Nu știu dacă mi-a pregătit ceva Bogdan, dar probabil că o să aflu diseară când ajung acasă. Momentan nu am primit cadouri pentru că nu m-am văzut cu foarte multă lume, doar cu colegii mei de la repetiții”, a spus artista.

Cum a arătat viața ei în ultimul an: „Au fost prea multe schimbări”

Deși a intrat în 2026 cu energie și planuri ambițioase, Nicoleta Nucă nu ascunde faptul că anul precedent a fost unul dificil. Artista spune că a fost nevoită să facă față multor schimbări și situații neprevăzute, motiv pentru care își dorește ca anul acesta să fie mai liniștit și mai stabil, cel puțin din punct de vedere emoțional. Prioritatea ei rămâne cariera, iar viața personală este, momentan, lăsată în plan secund.

„Anul trecut a fost un an destul de greu, ciudat. Sper ca 2026 să fie un an mai bun, mai liniștit. Am simțit că au fost prea multe schimbări și am văzut că pentru toată lumea a fost complicat. S-au întâmplat tot felul de lucruri și situații neprevăzute și am fost nevoită să fac față. Îmi doresc să am parte de un an mai liniștit, mă concentrez mai mult pe carieră decât pe viața de familie”, a dezvăluit Nicoleta Nucă pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește nunta, subiect intens discutat de-a lungul timpului, Nicoleta Nucă rămâne la aceeași abordare relaxată. Deși relația cu Bogdan Anton merge într-o direcție frumoasă, artista spune că nu are planuri concrete legate de căsătorie și preferă să lase lucrurile să vină de la sine, fără presiuni sau termene-limită.

„Nu am nimic în plan legate de nuntă, dacă va fi să fie, se va întâmpla. Las viața să mă surprindă”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI: Nicoleta Nucă, cea mai mare temere legată de sarcină. Știe deja cum va arăta camera copilului

ACCESEAZĂ ȘI: Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” | EXCLUSIV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.