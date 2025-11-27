Nicoleta Nucă este fericită alături de Bogdan Anton, bărbatul care a adus echilibrul în viața ei. De dragul lui, artista s-a mutat la Călugăreni, tocmai ca distanța să nu fie un impediment. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, ea a vorbit deschis despre relație, ne-a spus care sunt bijuteriile de care nu se desparte, mărturisindu-ne totodată că socotelile cu trecutul sunt de mult încheiate, mai exact ce a făcut cu inelul de logodnă după despărțirea de Alex Ursache.

Nu aduce anul, ce aduce ceasul! De asta s-a convins Nicoleta Nucă în 2024, când, după 7 ani de relație și un inel de logodnă, ea și Alex Ursache s-au despărțit. În viața artistei a apărut ulterior Bogdan Anton, cei doi cunoscându-se la repetițiile pentru musicalul Shrek și, după cum se vede, decizia de a-și acorda o șansă a fost de bun augur. Duc relația la nivelul următor? Iată declarațiile artistei, cu care ne-am întâlnit la lansarea colecției de Crăciun a unui cunoscut brand de bijuterii.

Nicoleta Nucă: “Nu cred că un inel ar schimba neapărat foarte multe lucruri între noi”

CANCAN.RO: Cum a fost anul ăsta pentru tine?

Nicoleta Nucă: A fost un an interesant, un an despre schimbare aș zice, chit că de fapt mare parte s-a întâmplat anul trecut mai mult, schimbarea aia mai mare, cu mutatul, cu toate cele. Dar tot anul a fost un pic diferit de ce am trăit până acum. A fost despre liniște mai mult, despre apropierea de mine. Cumva m-am cunoscut din nou în anumite privințe. Mi-am dat seama și mai mult ce îmi doresc și ce nu.

Mi-am dat seama că am lângă mine puțini, dar oameni extraordinari. Oameni care chiar țin la mine, mă respectă, mă iubesc pur și simplu. Lucrul pe care îl fac și eu la rândul meu față de ei, oameni care nu încearcă să profite. Deci cumva mi-am curățat un pic anturajul și mă bucură chestia asta. Pentru că automat și energia este mult mai bună din toate punctele de vedere.

A fost un an despre a savura momentul, despre a mă bucura de lucrurile mici. Despre a petrece timpul cu familia, cu partenerul, cu animăluțele noastre. Adică a fost un an cam pe gustul meu în sensul ăsta.

CANCAN.RO: Apropo de bijuterii, ți se pregătește ceva?

Nicoleta Nucă: În primul rând, dacă s-o pregăti ceva, eu nu știu și nici nu vreau să știu din timp, pentru că teoretic asta trebuie să fie o surpriză, dacă se pregătește. Dacă nu se pregătește la fel de bine, pentru că eu nu pun presiune în sensul ăsta și nimeni din anturajul nostru nu pune presiune pe noi. Ne bucurăm de relația pe care o avem, de dinamica pe care o avem în viețile noastre și nu cred că un inel ar schimba neapărat foarte multe lucruri între noi. Respectiv, nu țin să fie cât mai curând sau chestii de genul ăsta. Nu cred că ar marca neapărat o etapă diferită în relația noastră, doar dacă ar apărea un inel acolo, pus și el.

Nicoleta Nucă: “Așa am considerat că este corect”

CANCAN.RO: Tu ai primit inelul de logodnă în fosta relație. Îl mai păstrezi sau i l-ai dat înapoi?

Nicoleta Nucă: Nu, i l-am dat înapoi. Așa am considerat că este corect.

CANCAN.RO: În general, ai vreo bijuterie de care nu te desparți?

Nicoleta Nucă: Nu prea port bijuterii în general. Maxim această brățărică cu ață roșie. Chit că nu cred neapărat în deochi sau în superstiții, nu sunt superstițioasă deloc, dar cumva m-am atașat de ea pentru că o am de ceva ani și rezistă. Încă nu s-a rupt, adică mă bucură că încă nu s-a rupt ața.

În rest, cerceii cred că sunt bijuteriile de care nu mă despart niciodată, pentru că, sincer, mi-ar lua mult prea mult să le dau jos și să le pun în fiecare zi, la câți cercei am. Am 7 pe urechea stângă și 5 pe urechea dreaptă. Deci îți dai seama, dacă aș sta să fac zilnic treaba asta, aș pleca și mai greu de acasă

