Nicoleta Nucă, artista care a colaborat cu Direcția 5, mesaj emoționant după moartea lui Marius Keseri: ”Era un om calm, bun” | EXCLUSIV

Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a plecat dintre noi și a lăsat în urma lui durere și regret. S-a stins din viață la 60 de ani, după o luptă grea cu cancerul. După vestea tragică care a zguduit lumea muzicii românești, Nicoleta Nucă, care a colaborat cu trupa, a transmis un mesaj încărcat de emoție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a spus că își aminte de Marius Keseri cu drag, pentru că era un om blând și bun.

Artista a colaborat cu trupa Direcția 5 la piesa “Salut! Ce faci?”, și deși au trecut câțiva ani de când nu s-au mai văzut și nu au mai stat la un pahar de vorbă, Nicoleta rememorează cu regret clipele petrecute la filmările videoclipului, ori din concerte.

Energia regretatului Marius Keseri, așa cum spune ea, putea fi comparată cu cea a unui bunic blând, care are mereu o vorbă bună și un zâmbet de oferit.

Nicoleta Nucă: “Acum, Direcția 5 nu mai este întreagă”

Vedeta recunoaște nu doar durerea pierderii, ci și golul emoțional care apare atunci când un membru esențial al unei formații pleacă dintre noi. Cu emoție în glas, Nicoleta Nucă a transmis și un mesaj pentru trupa îndurerată de pierderea bateristului Marius Keseri.

Au trecut ceva ani de când ne-am văzut ultima dată, ne-am mai intersectate la concerte. Marius era un om calm, bun, avea energia aia de bunicul ăla blând, de care ți-e drag și e mereu lângă tine cu o vorbă bună. Îmi pare nespus de rău, de situația asta. O bucată din ce înseamnă Direcția 5 acum nu mai este, nu mai este întreagă trupa, în totalitate. Condoleanțe lor, condoleanțe familiei. Să aibă putere să treacă peste situația asta, peste tragedia asta. Să fie tari. Pentru că asta e tot ce ne rămâne să facem în astfel de situații. Pur și simplu să mergem înainte și să păstrăm în suflet amintirile frumoase despre oamenii care au plecat, a declarat Nicoleta Nucă pentru CANCAN.RO.

