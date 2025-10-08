CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt

S-a aflat motivul morții lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5. Vestea dispariției sale a îndurerat întreaga lume muzicală din România, iar colegii de trupă, prietenii și fanii i-au adus un ultim omagiu. Artistul, care timp de peste 30 de ani a urcat pe scenă a lăsat în urmă amintiri de neuitat.

Lumea muzicală din România este în doliu după dispariția lui Marius Keseri, cunoscut de prieteni și fani drept „Tete”. Artistul, care a fost timp de peste trei decenii toboșarul formației Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Trupa a anunțat miercuri, 8 octombrie 2025, vestea tristă printr-un mesaj emoționant.

Născut pe 7 martie 1965, Marius a rămas până la final aproape de muzică, implicându-se și în alte proiecte artistice, pe lângă activitatea cu Direcția 5. Potrivit impresarei Florența Marin, artistul a pierdut lupta cu cancerul, o boală pe care a ales să o țină secretă și să se lupte cu ea singur.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise mult în ultimul an. Era singur, nu a fost căsătorit și nu avea copii. Îi plăcea discreția și nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta și era activ până aproape de sfârșit. Era un om singuratic, dar foarte credincios, mergea mereu la biserică. Din păcate, asta e viața…”, a spus Florența Marin pentru Click.ro.

Mesaje de regret pentru Marius Keseri

Vestea morții sale a îndurerat nu doar colegii de trupă, ci și numeroși fani care i-au lăsat mesaje emoționante pe rețelele de socializare. Comentariile sunt cu sutele și sunt extrem de emoționante.

„Tete, Marius Keseri… nu știu ce să-ți spun acum, când ai plecat. Măcar am reușit să îți trimit un ultim mesaj și știu că l-ai citit. Drum lin în lumină și spune-le îngerilor că pianul nu cântă degeaba.” „Știam că este bolnav, dar îl vedeam activ și aveam speranța că va învinge boala. Vestea asta m-a lovit cumplit. Am atâtea amintiri frumoase din perioada concertelor și a repetițiilor. Marius, îți promit că voi dansa pentru tine, așa cum îți plăcea să vezi. Să îți fie drumul luminat și sufletul împăcat!”, se arată mesaje de regret.

