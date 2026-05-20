Acasă » Știri » Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

De: Anca Chihaie 20/05/2026 | 17:46
Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pensionarii cu venituri mici continuă să depindă de sprijinul oferit de stat pentru a putea ajunge la nivelul pensiei minime garantate. În prezent, sute de mii de seniori din România primesc lunar bani în plus la pensie, iar în anumite județe suma acordată depășește chiar 500 de lei. Sistemul funcționează ca o completare pentru persoanele ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor sunt prea mici pentru a atinge pragul minim stabilit prin lege.

În anul 2026, pensia minimă garantată a rămas la valoarea de 1.281 de lei. Astfel, pensionarii care au muncit cel puțin 15 ani și au îndeplinit condițiile de pensionare beneficiază de această sumă minimă, chiar dacă pensia calculată după contributivitate este mai mică. Diferența este suportată de stat și se acordă în fiecare lună.

Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie

La nivel național, peste 840.000 de pensionari primesc aceste completări financiare. În medie, ajutorul oferit depășește 500 de lei lunar, însă există județe unde sumele sunt și mai mari. În unele zone din țară, pensionarii primesc între 545 și 630 de lei în plus la fiecare pensie.

Printre județele unde se acordă cele mai consistente completări se află Maramureș, unde pensionarii primesc în medie aproximativ 630 de lei lunar pentru a ajunge la pragul minim garantat. În Buzău, suma medie acordată este de aproximativ 575 de lei, iar în Suceava și Vaslui sprijinul depășește 540 de lei pe lună.

În județul Dolj, pensionarii care se încadrează în acest sistem primesc în medie 501 lei în plus la pensie. Situații asemănătoare există și în alte zone din țară, unde numărul beneficiarilor este foarte mare din cauza veniturilor reduse obținute în perioada activă de muncă.

În județul Brăila, mii de pensionari se află în aceeași situație și beneficiază de completări acordate de stat pentru a ajunge la pensia minimă socială. Cei mai mulți dintre beneficiari provin din mediul rural sau din domenii unde salariile au fost foarte mici înainte de pensionare. Sunt incluși în special foști lucrători din agricultură, industrie ușoară sau persoane care au avut perioade lungi de muncă slab plătită.

Pot primi acești bani pensionarii care au pensii sub nivelul minim garantat și care au realizat stagiul minim de cotizare de cel puțin 15 ani. Dacă pensia rezultată după calcul este mai mică de 1.281 lei, statul adaugă diferența până la această valoare. De exemplu, un pensionar care are o pensie contributivă de 760 de lei poate primi încă aproximativ 520 de lei pentru a ajunge la pragul stabilit.

VEZI ȘI: 360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

Categoria de pensionari din România care primesc 545 lei în plus la pensie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Ce va face Dumbo cu premiul de 150.000 de euro, de fapt. A spus-o în direct, la Pro TV!
Știri
Ce va face Dumbo cu premiul de 150.000 de euro, de fapt. A spus-o în direct, la Pro…
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la...
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Ce va face Dumbo cu premiul de 150.000 de euro, de fapt. A spus-o în direct, la Pro TV!
Ce va face Dumbo cu premiul de 150.000 de euro, de fapt. A spus-o în direct, la Pro TV!
Motivul real pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Abia acum s-a aflat!
Motivul real pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Abia acum s-a aflat!
BANC | De ce femeile preferă bărbații bogați, de fapt
BANC | De ce femeile preferă bărbații bogați, de fapt
Florin Chilian, un nou mesaj acid la adresa lui Mihai Mărgineanu: ”Nu am furat niciodată munca și ...
Florin Chilian, un nou mesaj acid la adresa lui Mihai Mărgineanu: ”Nu am furat niciodată munca și talentul altora”
Adevărul din spatele culiselor Chefi la Cuțite. EX-concurenta de la Antena 1, dezvăluiri despre cei ...
Adevărul din spatele culiselor Chefi la Cuțite. EX-concurenta de la Antena 1, dezvăluiri despre cei 4 jurați: „Unele momente nu se pot da pe post”
Vezi toate știrile