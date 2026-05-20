Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

Pensionarii cu venituri mici continuă să depindă de sprijinul oferit de stat pentru a putea ajunge la nivelul pensiei minime garantate. În prezent, sute de mii de seniori din România primesc lunar bani în plus la pensie, iar în anumite județe suma acordată depășește chiar 500 de lei. Sistemul funcționează ca o completare pentru persoanele ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor sunt prea mici pentru a atinge pragul minim stabilit prin lege.

În anul 2026, pensia minimă garantată a rămas la valoarea de 1.281 de lei. Astfel, pensionarii care au muncit cel puțin 15 ani și au îndeplinit condițiile de pensionare beneficiază de această sumă minimă, chiar dacă pensia calculată după contributivitate este mai mică. Diferența este suportată de stat și se acordă în fiecare lună.

Orașele din România în care pensionarii primesc 505 lei în plus la pensie

La nivel național, peste 840.000 de pensionari primesc aceste completări financiare. În medie, ajutorul oferit depășește 500 de lei lunar, însă există județe unde sumele sunt și mai mari. În unele zone din țară, pensionarii primesc între 545 și 630 de lei în plus la fiecare pensie.

Printre județele unde se acordă cele mai consistente completări se află Maramureș, unde pensionarii primesc în medie aproximativ 630 de lei lunar pentru a ajunge la pragul minim garantat. În Buzău, suma medie acordată este de aproximativ 575 de lei, iar în Suceava și Vaslui sprijinul depășește 540 de lei pe lună.

În județul Dolj, pensionarii care se încadrează în acest sistem primesc în medie 501 lei în plus la pensie. Situații asemănătoare există și în alte zone din țară, unde numărul beneficiarilor este foarte mare din cauza veniturilor reduse obținute în perioada activă de muncă.

În județul Brăila, mii de pensionari se află în aceeași situație și beneficiază de completări acordate de stat pentru a ajunge la pensia minimă socială. Cei mai mulți dintre beneficiari provin din mediul rural sau din domenii unde salariile au fost foarte mici înainte de pensionare. Sunt incluși în special foști lucrători din agricultură, industrie ușoară sau persoane care au avut perioade lungi de muncă slab plătită.

Pot primi acești bani pensionarii care au pensii sub nivelul minim garantat și care au realizat stagiul minim de cotizare de cel puțin 15 ani. Dacă pensia rezultată după calcul este mai mică de 1.281 lei, statul adaugă diferența până la această valoare. De exemplu, un pensionar care are o pensie contributivă de 760 de lei poate primi încă aproximativ 520 de lei pentru a ajunge la pragul stabilit.

