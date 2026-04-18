Apropiatul lui Valentin Sanfira și al Codruței Filip rupe tăcerea privind zvonurile despre infidelitatea artistei: ”Totul are logică”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost unul răsunător, la care nimeni nu se aștepta. Pe marginea subiectului s-a speculat mult și au fost lansat tot felul de ipoteze care vorbeau despre realele motive ale despărțirii. Acum, designerul Florin Burescu, un apropiat al fostului cuplul, a făcut noi declarații despre ce s-a întâmplat între cei doi.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

„Dacă ar fi fost vorba despre o escapadă de-o noapte a lui Valentin, eu cred că se putea trece cu vederea. E clar că acolo e ceva mai mult. Au fost sentimente, o relație, fie o combinație nereușită pe care ea nu ar fi acceptat-o niciodată”, a declarat Florin Burescu, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Florin Burescu, noi declarații despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Florin Burescu este un apropiat al fostului cuplul, iar recent a făcut noi declarații despre divorțul acestora. Designerul spune că știa că Valentin Sanfira și Codruța Filip urmau să se despartă încă de dinainte de Crăciun. Artista i s-a confesat și nu s-a sfiit să își arate durerea provocată de despărțire.

„Eu i-am dat prima dată un mesaj, deja apăruse public și i-am spus că dacă are nevoie de ceva mereu voi fi alături de ea. Eu am legat o chimie foarte, foarte frumoasă cu Codruța. A, uite acum îmi aduc aminte Codruța m-a invitat la un eveniment la care ea a ajutat la organizare, deschiderea unui atelier în București și ne-am întâlnit atunci, am vorbit puțin. Da, deja cred că se pusese divorțul, dacă nu mă înșel. Am vorbit puțin. Eu mi-am dat seama că toate zvonurile erau reale. În schimb, nu am insistat. Ea mi-a spus la fel doar ce a simțit și cum a simțit. Era foarte tristă, că de acolo am deschis cumva subiectul, dar am văzut-o că nu vrea să vorbească și nu am insistat. (…) Ei, în momentul în care ea a fost deschisă și am vorbit, îți dau cuvântul meu de onoare, am plâns trei ore la telefon ca un copil. Adică am empatizat atât de tare cu suferința ei. Nu l-am condamnat pe Valentin, nu l-am judecat, nu l-am înjurat, nu nimic de genul acesta, dar se vedea suferința ei. Adică transmitea prin telefon. A spus un lucru care te lasă fără replică: «Florin, când iubești din toți plămânii și din toți rănunchii și nu vezi nimic, nu auzi nimic, refuzi orice. Totul are logică doar din gura lui, nu din gura altuia». Și atunci să o condamni? Că nu e nici el de condamnat, nu e nici ea de condamnat. Eu sunt convins că el nu și-a dorit s-o piardă de lângă el”, a mai dezvăluit designerul.

Adevărul despre presupusa infidelitate a Codruței Filip

De asemenea, Florin Burescu a lămurit și zvonurile legate de o posibilă infidelitate a Codruței Filip. Acesta a punctat că la mijloc nu a fost vorba despre un astfel de lucru, iar artista nu este vinovată cu nimic.

„Mi s-a părut total nedrept. Zvonuri care au pornit, așa cum spune lumea, eu cu urechile mele nu le-am auzit, dar au pornit de la el, ca și cum Codruța ar fi plecat de acasă cu un alt bărbat, că ea ar fi părăsit căminul conjugal pentru un alt bărbat. Asta a fost, dacă mă întrebi pe mine, și motivul pentru care Codruța a ieșit și a dat toate acele declarații la Cătălin la podcast. Toate până Codruța a ieșit și a dovedit, adică luați, întoarceți-vă repede. Toate mesajele acolo erau îndreptate către ea, că este o femeie ușoară, că a plecat cu nu știu cine, că s-au uitat ei la emisiunea aia și că au văzut-o pe Codruța că se ținea cu ochii după nu știu cine. Un lucru total neadevărat”, a mai declarat Flroin Burescu.

Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie

Valentin Sanfira, deconspirat de apropiați. Ce s-a aflat despre trecutul artistului