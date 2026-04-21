Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și a spus ce s-a întâmplat de fapt

Internetul a luat foc după apariția unor imagini false cu Nicolae Guță, prezentat în stare gravă, pe patul de spital. Manelistul a intrat la Dan Capatos Show și a dezmințit zvonul care a apărut în mediul online. Chiar dacă nu s-a supărat, recunoaște că momentul l-a afectat, mai ales din cauza reacției celor apropiați. CANCAN.ro are toate detaliile!

Guță spune că astfel de situații nu mai sunt o raritate și că tehnologia a ajuns într-un punct în care realitatea poate fi ușor distorsionată. O simplă postare poate deveni virală în câteva ore și poate păcăli mii de oameni. Mai grav este că, de cele mai multe ori, cei din spatele acestor postări rămân anonimi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Vreau să spun drept, nu mi-a căzut bine, dar de supărat nu m-am supărat, pentru că la ceea ce se întâmplă acum nu mai trebuie să te mire nimic, orice este posibil, mai ales în momentul în care există inteligența artificială și poți să faci absolut orice imagine sau situație falsă. Din moment ce există aceste aplicații și vezi pe TikTok lucruri pe care nu ți le-ai imaginat vreodată, nu te mai poate mira nimic, iar cine a postat sunt convins că a făcut-o de pe un cont fals, unde nu ai cum să-l identifici sau să-l tragi la răspundere.”

Ceea ce pentru unii poate părea doar o farsă, pentru familia artistului a fost un șoc. Manelistul ne-a spus că cei apropiați au reacționat imediat și s-au temut de ce este mai rău.

„Sincer, este o glumă proastă, pentru că familia mea trece prin niște momente pe care nu le doresc nimănui, nici măcar dușmanilor, și vă dați seama că în momentul în care apar astfel de imagini, oamenii intră în panică, în frică, în teroare, pentru că nu știu ce este real și ce nu. Boala nu ține cont de statutul tău, de poziția socială sau de nimic, dar în cazul de față nu este vorba despre boală, ci despre o imagine falsă care a creat panică inutilă și care arată cât de ușor se poate manipula totul în ziua de azi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Nicolae Guță, de urgență la spital! Anunțul care i-a alarmat pe fani, făcut în urmă cu câteva minute

De ce s-a retras Nicolae Guță din lumina reflectoarelor, de fapt. Abia acum a spus adevărul: ”Multă lume m-a întrebat”