Michele Morrone a dezvăluit cine este femeia pentru care revine în România. Actorul care a înnebunit planeta cu rolul din „365 de zile” apariție surpriză în București

Michelle Morone, celebrul star internațional care l-a interpretat pe Massimo Torricelli în filmul 365, a venit în România. Actorul a devenit una dintre cele mai apreciate figuri recunoscute internațional din industria cinematografică și de divertisment, astfel că vizita sa a generat un interes semnificativ în rândul fanilor săi din București. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment și a stat de vorbă cu celebrul actor într-un interviu exclusiv. Michelle Morone a vorbit despre vizitele sale în România, ce îi place cel mai mult aici, dar și despre viitoarele proiecte. Cu ce își ocupă timpul liber actorul, dar și cine este femeia la care ajunge Michelle Morone ori de câte ori vine în țara noastră, aflăm de la el.

În această după-amiază, în parcarea de la Băneasa Shopping City, evenimentul care marchează cea de-a douăzecea aniversare Hell Energy Drink l-a avut ca invitat special pe Michelle Morone, celebrul actor italian, care a sosit de peste hotare pentru a înmâna personal premiile Hell Perfect Store. Starul international a fost în centrul atenției, asaltat de fani si blițuri, într-o după-amiază care s-a transformat rapid într-un spectacol. Zâmbitor și carismatic, actorul a urcat pe scenă, a oferit premiile și apoi a stat de vorbă cu presa. Iată ce a declarat despre România, românce, dar și ce femeie l-a făcut pe celebrul actor să revină la noi în țară de fiecare dată.

Michelle Morone, interviu exclusiv! Cu ce își ocupă timpul actorul: „Sunt un om ciudat”

CANCAN.RO: Mă bucur să te cunosc. Cum te simți aici, în România?

Michelle Morone: Mă simt minunat, mulțumesc.

CANCAN.RO: Ce îți place cel mai mult în România?

Michelle Morone: Îmi plac oamenii de aici și istoria țării voastre.

CANCAN.RO: Ești un actor extrem de cunoscut și apreciat. Când camerele se sting si reflectoarele nu mai sunt pe tine, cine esti tu?

Michelle Morone: Sunt un om ciudat, îmi trăiesc viața. Îmi place să trăiesc ca un om normal. Îmi place să ies cu prietenii, sa merg la sală, nimic ciudat.

Ce femeie vizitează de fiecare dată când ajunge în țara noastră: „Gătește foarte bine”

CANCAN.RO: Am auzit că îți plac sarmalele.

Michelle Morone: Da, sunt faine. Prima dată când le-am încercat a fost când am ajuns în România, în Bucuresti. Am o mătușă româncă. Unchiul meu s-a căsătorit cu o femeie din România și locuiesc în Bacău. Ea gătește foarte bine.

CANCAN.RO: Ce știi să spui în română?

Michelle Morone: Nu se poate spune pe cameră. Nu pot zice, sunt un gentleman.

CANCAN.RO: Îți plac româncele?

Michelle Morone: Da. Ca toată lumea.

CANCAN.RO: Unde îți vei face viitoarea vacanță?

Michelle Morone: Nu știu, îmi place să planific cu o zi înainte să plec. Sunt un om foarte spontan.

CANCAN.RO: Cum a fost colaborarea cu Megan Fox?

Michelle Morone: A fost foarte fain, mi-a plăcut să lucrez cu ea, este o persoană minunată.

