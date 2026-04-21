Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie. Cât costă să le vezi

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în România, în cadrul unei operațiuni stricte de supraveghere și securitate sub atenta coordonare a autorităților române și cele olandeze. Piesele de tezaur pot fi văzute în sala Tezaurului de la Muzeul Național de Istorie din București, începând de miercuri, 22 aprilie până pe 3 mai.

Marți, 21 aprilie, Coiful de aur de la Coțofenești și cele trei brățări de aur dacice furate din muzeul Muzeul Drents din Assen, Olanda, au fost recuperate și aduse în România sub escorta Ministerului Afacerilor Interne. Obiectele predate autorităților române sunt în stare excelentă și nu prezintă urme de lovituri sau distrugere.

„Este un moment de mare bucurie, revenirea acasă a coifului de la Coțofenești și a două dintre brățările dacice, piese de patrimoniu de importanță excepțională pentru România și pentru memoria culturală”, a spus ministrul Culturii, Andras Demeter.

„Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 18.00”, a transmis instituția.

Reamintim că piesele de tezaur au fost furate în luna ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde erau expuse în cadrul galeriei „Dacia – Regatul aurului și argintului”. Cei trei bărbați care au participat la jaf au fost identificați drept Douglas Chesley W. (37 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (21 de ani) sunt urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului.

Prețul unui bilet de intrare la Muzeul Național de Istorie este 32 de lei pentru adulți, 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor, posesori card Euro 26. Persoanele cu dizabilități aflate în scaun cu rotile sunt rugate să anunțe vizita la muzeu, chiar dacă nu solicită ghidaj de specialitate, cu cel puțin 48 de ore înainte de a o efectua.

Pentru a beneficia de reducerea aplicată biletelor de vizitare, seniorii sunt rugați să prezinte un act de identitate (CI, pașaport, permis de conducere, etc.) în care să fie menționat CNP-ul, iar studenții o legitimație actuală care să ateste calitatea de cursant al unei universități.

