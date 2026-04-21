Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate frecvent

Unele dintre obiectele pe care cu toții le avem în casă se pot transforma într-un adevărat pericol pentru sănătate dacă nu le înlocuim frecvent. Deși par banale și inofensive, acestea se degradează treptat și pot ajunge să ne afecteze mai mult decât ne-am imagina. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că trebuie să le schimbăm frecvent.

De cele mai multe ori, oamenii aleg să înlocuiască anumite lucruri din casă doar atunci când acestea se strică vizibil sau nu mai pot fi folosite. Însă, în realitate, există obiecte care trebuie schimbate periodic, chiar dacă par încă în stare bună. Uzura nu este întotdeauna evidentă, iar în spatele aparenței se pot ascunde riscuri reale.

Obiectele care îți pot pune sănătatea în pericol

Primul pe lista obiectelor care devin periculoase dacă nu sunt schimbate frecvent este filtrul de apă al frigiderului. Acesta trebuie schimbat la intervale regulate de aproximativ 2 până la 6 luni, în funcție de utilizare. Un filtru uzat nu mai reține impuritățile și poate permite poluanților să ajungă direct în apa pe care o consumăm zilnic.

Un alt element esențial, dar adesea neglijat, este detectorul de fum sau de gaze. Deși aceste dispozitive sunt vitale pentru siguranță, bateriile lor trebuie verificate constant și înlocuite la intervale de 1 până la 3 luni. În caz contrar, există riscul ca acestea să nu funcționeze exact atunci când este nevoie.

Pernele sunt și ele pe lista obiectelor care trebuie schimbate mai des decât credem. În timp, acestea își pierd forma și nu mai oferă suportul necesar, ceea ce poate duce la dureri de spate sau de gât. Specialiștii recomandă înlocuirea lor la cel mult doi ani, chiar dacă la prima vedere par încă utilizabile.

Covorașele de baie, deși utile pentru prevenirea alunecărilor, pot deveni un mediu ideal pentru bacterii dacă nu sunt întreținute corect. Acestea ar trebui spălate săptămânal și schimbate complet o dată pe an pentru a evita acumularea de microbi.

Nu în ultimul rând, încărcătoarele pentru telefoane trebuie și ele verificate atent. Odată ce încep să prezinte semne de uzură, acestea pot deveni periculoase. În general, durata lor de viață este de aproximativ doi ani, mai ales dacă sunt folosite intens.

CITEȘTE ȘI:

